Expo Favela Innovation abre inscrições para iniciativas empreendedoras das periferias do Pará

A Expo Favela Innovation Pará, agendada para os dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Usina da Paz do bairro Jurunas, em Belém, está com inscrições abertas. O evento é uma oportunidade para startups, empreendimentos e outras iniciativas de negócios das periferias do estado.

Empreendedores que lideram iniciativas surgidas e desenvolvidas nas regiões periféricas do Pará podem se inscrever até 10 de setembro no site do evento. Um painel de avaliadores irá selecionar 100 projetos para serem apresentados durante a primeira edição regional da feira. Dentre esses, as melhores 10 iniciativas ganharão a oportunidade de participar da edição nacional que acontecerá em São Paulo, em dezembro, com despesas cobertas.

Daniel Noel, produtor do evento, ressaltou: "Temos aqui uma oportunidade incrível para mostrar ao Brasil excelentes projetos desenvolvidos por protagonistas de periferia, que além de ter a oportunidade de apresentar seus trabalhos a investidores, ainda podem ser premiados nas edições estadual e nacional."

A meta central do evento é criar um ambiente propício para conectar esses empreendedores com investidores da área, fomentando visibilidade e sustentabilidade para os negócios.

Evento terá painéis, palestras, workshops, rodadas de negócios

Além das exposições de projetos, a Expo Favela Innovation proporcionará painéis, palestras, workshops, rodadas de negócios, apresentações de startups, orientações, debates, cursos e várias outras atividades. O evento contará com a presença de personalidades e artistas renomados da região, cujos nomes serão divulgados em breve. As atividades da Expo Favela Innovation são apoiadas internacionalmente pela Unesco e socialmente pela Cufa Pará. Jorge Tedson, presidente da Cufa Pará, destacou: "Estamos dando todo o suporte possível para a programação e com o mapeamento das periferias em todo o estado, onde temos realizado muitas ações de impacto social."

A Expo Favela Innovation é uma colaboração entre a Favela Holding e a Central Única das Favelas (CUFA), e teve sua primeira edição em São Paulo no ano de 2022. O evento está sendo regionalizado este ano, com edições em diversas partes do país. Para 2024, estão previstas edições internacionais na França, Estados Unidos e Portugal, consolidando seu alcance global.

Informações da Expo Favela Innovation Pará

- Data: 30/09 e 01/10

- Local: Usina da Paz Jurunas, em Belém

- Link para Inscrição de Empreendedores de Periferia: https://expofavela.com.br/empreendedor/