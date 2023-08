As inscrições estão abertas ao 3º Menina Empreendedora

‌O projeto social Menina Empreendedora, que visa estimular o empreendedorismo em jovens de baixa renda, está com inscrições abertas à sua 3ª edição. O projeto é realizado pelo Conselho da Mulher Empresária de Belém (CME) em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). O Menina Empreendedora será realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto, na Usina da Paz do bairro do Jurunas.

Podem participar adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 23, na Usipaz do Jurunas. A seleção das candidatas será realizada pela equipe técnica da própria usina.

Durante os três dias de evento, as participantes terão palestras e workshops com profissionais e associadas do Conselho da Mulher sobre temas como empreendedorismo, marketing e formação de preço e vendas, que poderão prepará-las para a comercialização de cupcakes na comunidade.

No último dia de aula, será escolhido o melhor projeto de venda de cupcakes, feita por três avaliadores. A equipe vencedora receberá o Troféu Menina Empreendedora, além de certificado e um liquidificador. Todas as participantes que concluírem o treinamento receberão um liquidificador e o certificado de participação.

Projeto

A primeira edição do projeto foi realizada na Usipaz do bairro da Cabanagem, em março deste ano, e a segunda edição, no bairro do Bengui, em maio.

A meta do Menina Empreendedora é incentivar oportunidades de renda para 60 adolescentes até o final deste ano. “Nosso objetivo é através das aulas e experiência prática, proporcionar uma visão diferenciada com possibilidade de mudança do presente e futuro dessas jovens”, contam as diretoras de Responsabilidade Social do CME, Margarete Braga e Isabela Lima.