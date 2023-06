Musical Casa de Hades é apresentado hoje, 30, no Teatro do Sesi, em Belém

Os atores e atrizes do curso livre de Teatro musical da Casa de Artes Tiago de Pinho apresentam hoje, 30, às 20h, o espetáculo musical "Casa de Hades" inspirado no Mito de Orfeu, em uma nova roupagem. A censura é de 14 anos e os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro. O núcleo principal do espetáculo é formado majoritariamente por atores e atrizes negras.

Os protagonistas Orfeu e Eurídice são interpretados pelos atores Pedro Cordeiro e Rayane Trindade, respectivamente. A história narra a paixão de Orfeu por Eurídice. O jovem compositor precisa ir até o submundo de Hades e Perséfone, interpretados por Kaleb Keoma e Yasmin Magno, para encontrar a sua amada. As moiras são interpretadas por Lia Mendes, Yasmim Miranda e Rosy Rodrigues que juntas a Hermes, que é interpretada por Graciane Gonçalves, dão o tom narrativo do espetáculo.

O espetáculo é realizado pela Casa de Artes Tiago de Pinho, com direção musical de Giovanna Marçal e Lidia Marçal, as versões brasileiras das músicas são das irmãs Marçal, Swam Studios e Arthur Lobato. Dramaturgia de Dante Monteiro, Belo Lobato e João Pedro Aranha. Direção coreográfica e cênica Caila Manza e Bel Lobato, direção teatral Tiago de Pinho. Produção e assistente de cenografia Thiago Fernandes. Assistente de produção: Graciane Gonçalves (ela também é a Hermes). Design gráfico Vitor Martins, fotos de João Pedro Aranha. Concepção de maquiagem: Juliana Nascimento e Vitória Barros e concepção de figurino de Viktor Ayan.

"É uma honra fazer parte desse elenco, conheço a luta de cada um e sei que chegamos aqui não só porque amamos fazer arte, mas também porque temos um compromisso com nosso fazer artístico, como nosso papel social e com a luta antirracista", disse Rayane sobre ter um núcleo principal composto por pessoas pretas, em um espetáculo que não está baseado na temática racial. (Reprodução / João Pedro Aranha)

Rayane Trindade, a atriz que interpreta Eurídice celebra o espetáculo que tem em seu núcleo principal a maioria de atores e atrizes negras. “Ter um elenco principal em sua maioria negro em um musical que não tem essa obrigatoriedade é um momento único na minha vida. Pra mim é um marco, porque minhexperiência no teatro musical paraense sempre foi permeado pela branquitude e classismo, que por sua vez sempre fez me sentir 'a cota'. O que não é problema algum, mas sempre me foi estranho ter que carregar o peso da representatividade", disse a cantora e atriz.

"Pela primeira vez divido o protagonismo com outros artistas negros incríveis e o sentimento que transborda desde quando fomos aprovados nas audições é 'resistimos!'. Resistimos porque sabemos o valor que é estar nesse lugar, porque sabemos das nossas lutas e do que abdicamos pra chegar ali, a gente corre duas, três vezes mais por conta da cor do nosso marcador social. É uma honra fazer parte desse elenco, conheço a luta de cada um e sei que chegamos aqui não só porque amamos fazer arte, mas também porque temos um compromisso com nosso fazer artístico, como nosso papel social e com a luta antirracista“, concluiu.

A jovem diz que se sente acolhida e grata por estar ao lado de um elenco talentoso e que finalmente está dando voz a equidade no palco. "Falamos muito de representatividade, mas sabemos que só um não basta, a gente sabe que é necessário dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. O racismo não é só referente à cor da pele, é um sistema de opressão que nega oportunidades às pessoas negras, é um problema estrutural que precisa ser combatido através de ações concretas", finalizou.

Serviço

Espetáculo: Casa de Hades

Local: Teatro do Sesi, na avenida Almirante Barroso.

Data: sexta-feira, 30 de junho.

Horário: 20h

Ingressos: na bilheteria do teatro

Mais informações: @sigateatro