Siga Canto apresenta o show 'Para Sempre Disney no Teatro Waldemar Henrique

A Siga Canto apresenta nesta quarta-feira, 28, às 20h, no palco do Teatro Waldemar Henrique, o show "Para Sempre Disney". Mágica, encanto e emoção da companhia multinacional serão apresentadas ao público pelos 30 artistas e alunos da escola, com as versões de canções de filmes live action e animações da Disney.

No repertorio teremos: Parte do seu mundo (A pequena sereia); (Um mundo ideal (Aladdim); Sentimentos são (A bela e a fera); Ciclo sem fim (O rei leão)/ Let it go (Frozen), entre outras trilhas do estúdio do ratinho mais famoso do mundo.

VEJA MAIS

Produções que receberam recente live-action e encheram as salas de cinemas mundiais. As trilhas fazem um diferencial na hora de retratar um personagem, e com isso torna uma identificação dele.

"Justamente no ano em que a companhia de entretenimento Disney completa cem anos de história, produzindo filmes épicos, nós fazemos essa homenagem. E esse é um show muito aguardado pelos alunos e o público que nos acompanha. Então, pra gente fazer esse show significa contar a história de várias gerações. E todos vão relembrar momentos lindos com as trilhas sonoras dos filmes da Disney", diz Renah, idealizadora da Siga Canto e diretora-geral do espetáculo.

Hellen Sousa, que estuda na Siga Canto desde 2019, e concilia o amor ao canto popular com a carreira de designer, ela vive a emoção de subir no palco do Teatro Waldemar Henrique: “Eu estou com muita expectativa para o show, pois ele tem tudo pra ser um dos melhores que já participei. O empenho dos artistas é visível a cada ensaio. Agora tenho a oportunidade de cantar as músicas da Disney que marcaram a minha infância e a minha vida. Todo o repertório vai tocar no coração das pessoas que passaram uma parte da vida vendo os filmes da Disney”.

O Siga Canto, que nasceu em 2017, celebra com "Para Sempre Disney" essa marca na vida de muitas crianças, jovens e adultos, que acompanharam ao longo das décadas as produções sobre magia, amor e amizade. Sempre destacando a importância da música para contar essas histórias.

Agende-se

Show Para Sempre Disney

Data: quarta-feira, 28

Hora: 20h

Local: Teatro Waldemar Henrique - Av. Presidente Vargas, 645 - Campina

Informações: 98893-7612 / 98018-4694 / 98712-6840