O ator e diretor Tiago de Pinho completa 10 anos de promoção do teatro musical em Belém

Tiago de Pinho é um dos nomes em evidência da cena teatral de Belém. Com 13 anos de carreira e 10 anos com o espaço da Casa de Artes Tiago de Pinho, também conhecido como "Casarão", o ator, diretor, professor e produtor de teatro promove desde 2010 um movimento de fortalecimento da cena do Teatro Musical paraense e já realizou mais de 15 espetáculos. Com exclusividade ao Grupo Liberal Tiago falou sobre as produções locais e revelou os planos de montar um musical em homenagem à Fafá de Belém.

1. Há quanto tempo estás e como começaste a ser ator e diretor teatral?

Faço teatro desde criança, porém, profissionalmente tem cerca de 13 anos. Se formos contar a minha primeira turma de teatro em uma escola, lá se vão 11 anos. E que a Casa de artes Tiago de Pinho foi inaugurada, já são quase 10 anos.



2. Quantos musicais já assinaste enquanto Tiago de Pinho / Casa de Artes Tiago de Pinho?

A Casa de artes Tiago de Pinho faz 10 anos em 2025. Ela é a realização de um sonho de vida, uma meta, um desejo, uma necessidade de viver de arte em Belém. Uma jornada árdua, porém, muito gratificante. Sobre os musicais, em ordem, são: 'Ópera Profano- o musical (2010), 'Acorde Margarida' (2011), musical sobre a vida de Margarida Schivasappa, 'Enrolados' (2014),com a direção teatral; em 2015 fiz a direção teatral de 'Frozen', 'Bye Bye Belém' e 'Encantada do Brega, o musical'. Em 2016 dirigi 'Valente' e produzi 'Os Miseráveis', com direção de Bel Lobato. 2017 'Hairspray' e 'Musical Popular Paraense (MPP)'. Em 2018 fiz a direção cênica de 'Pra quem é Addams', em 2019 'Cats e Aladdin'. 2021 'Chicago', ano passado 'Heathers' e 'In The Heights' (2022) e neste primeiro semestre de 2023 estamos montando 'Como um idiota ama' e 'Cidade de Hades'.

"A Casa de artes Tiago de Pinho faz 10 anos em 2025. Ela é a realização de um sonho de vida, uma meta, um desejo, uma necessidade de viver de arte em Belém. Uma jornada árdua, porém, muito gratificante'", disse Tiago. Na imagem elenco do musical In The Heigths. (Reprodução - Mariana Almeida / Cabron Studios)



3. Em Belém a cena tem crescido, como fazes as montagens adaptadas no curso livre?

Impossível não falar de três profissionais que fazem essa cena junto comigo: Bel Lobato [diretora geral e coreógrafa], Lidia Marçal e Giovanna Marçal [diretoras musicais e versionistas]. Teatro musical é a harmoniosa junção das três artes, e encontrei nessa equipe, a força para movimentar a cena dessa cidade. Elas e o Thiago Fernandes [produtor] meu sócio, são imprescindíveis para que tudo isso aconteça.

Sobre os musicais, em ordem, em 2019 Tiago montou 'Cats', na foto o elenco. (Reprodução / Felipe Thuan)

4. Como é fazer parte da cena do teatro musical, fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo?

A cena de teatro musical em Belém é única. São vários artistas, grupos e espetáculos que levam milhares de pessoas ao teatro. Meu primeiro musical foi em 2003, uma montagem de Moulin Rouge, dirigida pela Thays Reis. Considero o início desse movimento atual de teatro musical, a nossa montagem de “Os Miseráveis” realizada em 2016. Apesar da Casa ter produzido outros musicais antes, "Os Miseráveis" foi a primeira montagem que furou a bolha e conquistou uma quantidade enorme de espectadores. Sinto muito honrado em estar nesse movimento, pois sei que é uma cena riquíssima.



5. Realizar um primeiro musical, in concert, no porte do Cazuza representou o que?

Um desafio enorme. "Cazuza in concert" foi um musical enorme, com uma estrutura ainda não vista em Belém. Luz, som, cinco cantores espetaculares e uma banda incrível! Cinco dias em cartaz. Para se ter uma ideia, usamos em um teatro, uma estrutura de luz e som usada em shows de artistas nacionais. Belém entra de vez nesse circuito de grandes musicais.



6. Quais são as tuas expectativas para 2023 e os planos a longo prazo, para o futuro?

Para 2023, temos muitos projetos! Desde a realização de eventos culturais pelo Pará, a ida de um espetáculo nosso para outro estado do país, a volta do espetáculo recorde de público da Leona Vingativa e nosso projeto mais esperado: Um musical que trabalha a obra da cantora Fafá de Belém. Vem muito teatro e teatro musical por aí!

Serviço

Para acompanhar as produções de Tiago de Pinho e da Casa de Artes Tiago de Pinho, é possível seguir a conta oficial no Instagram @sigateatroe para quem deseja fazer cursos livre de teatro musical ou proseado, pode contatar pelo contato (91) 98222-0760 ou ir ao endereço Travessa Benjamin Constant, 1321, Nazaré, Belém.