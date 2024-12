Zaynara ganha prêmio 'WME Awards Brasil' como Revelação do ano

Zaynara venceu sua segunda premiação como "Revelação do Ano". Na noite de ontem (17), a cantora recebeu o troféu no “WME Awards Brasil”, que premia os maiores destaques femininos do país. Além de subir ao palco para receber a estatueta, a cametaense fez uma apresentação musical que uniu um trecho de uma música inédita que irá lançar em 2025 e um medley com os hits “Quem Manda em Mim”, “A Destruidora” e “Sou do Norte”.

Duas semanas antes do WME Awards Brasil, Zaynara emocionou o público e foi vencedora da categoria “Revelação do Ano”, do “Prêmio Multishow”, por voto popular. Com apenas 23 anos, a cantora nascida em Cametá, no Pará comemora as grandes conquistas na carreira.

“Estou emocionada com tudo o que está acontecendo neste ano, com tantas surpresas e por poder ter a responsabilidade de representar o Pará em todo o Brasil. A sensação é de gratidão, especialmente aos meus fãs, que estão ao meu lado em cada nova conquista nossa. É uma honra vencer mais uma categoria revelação, ainda mais em uma premiação tão importante por dar voz à tantas mulheres potentes e diversas de nosso país, que eu admiro e que também servem como inspiração para mim."

2024 foi um ano marcante para Zaynara. Ela que deu as boas-vindas no cenário musical do Brasil performou em diferentes palcos e festivais, como no “Rock in Rio Brasil 2024”, “Festival São João da Thay 2024”, “No Ar Coquetel Molotov 2024” e no “Festival Psica” - onde também havia se apresentado no ano anterior.

Neste ano, a artista emplatou hits como “Sou Do Norte”, além de parcerias importantes como a regravação de “Quem Manda Em Mim”, com Pabllo Vittar, e o feat de “Aquele Alguém”, com a rainha do Calypso, Joelma. Zaynara ainda teve outros momentos marcantes como ser uma das grandes atracões musicais do experimento de Alok, em prol da conscientização sobre a COP30, e que reuniu cerca de 250 mil pessoas no Mangueirão. Ela também fez uma performance ao lado de Fafá de Belém durante o Círio de Nazaré. Antes disso, também fez o musical da cerimônia de abertura da Pré-Cúpula do Y20, que é um dos grupos que compõem o G20 Social.