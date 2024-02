Zaynara, estrela do 'Beatmelody', fala sobre sucesso na música e divulga agenda para o Carnaval

A cantora paraense Zaynara, de apenas 22 anos, é um dos nomes em destaque na nova geração de cantores do Estado. Natural de Cametá, a artista faz sucesso no ritmo beatmelody e emplacou este ano o hit "Quem Manda Em Mim", que está repercutindo no meio musical e vem sendo cantada por vários artistas, como a cantora Marina Sena.

Em entrevista ao O Liberal, a cametaense falou sobre a experiência de ser convidada ao "Bloco da Preta", no último sábado (3). Zaynara já acompanhava a carreira da intérprete de "Sinais de Fogo" e passou a gostar ainda mais da artista após encontrá-la pessoalmente.

"Eu admiro muito o trabalho da Preta Gil e admiro ela como pessoa. Já tinha ouvido boas referências dela, mas depois de ter tido a oportunidade de ver isso de perto, aumentou em muito porcento. Eu fui muito bem recebida. Estou muito feliz mesmo. Ela é alguém para se espelhar, muito simpática com todo mundo. Um ser humano de luz mesmo", contou Zaynara.

Ao lado de Preta Gil, a artista subiu ao palco no evento carioca e, além de apresentar seu hit para o público, também homenageou Joelma, com o sucesso "Voando Pro Pará". Na 15ª edição do evento, a filha de Gilberto Gil pediu palmas e rasgou elogios para a paraense de 22 anos.

"Volte sempre. Você é muito bem-vinda aqui no 'Bloco da Preta' O Rio de Janeiro vai te receber de portas abertas. Seu futuro é muito maravilhoso. Anotem esse nome, vocês vão ouvir falar muito dessa menina", disse Preta.

Com agenda cheia para o Carnaval, a cantora de Cametá comemora o reconhecimento no ramo musical e está feliz com o sucesso que o tecnobrega vem ganhando em outras regiões. Nas músicas, ela mistura o calipso e o brega paraense resultando no ritmo "Beatmelody", que embala a canção "Quem Manda Em Mim", lançada no fim de 2022.

"Está sendo incrível para a gente. É, com certeza, a realização de um sonho, a gente trabalha muito e é bom ter o reconhecimento das pessoas. É surreal ver as coisas acontecendo e que isso seja o começo de uma história bonita, de um ano bom e positivo para a nossa música paraense", comemora.

No próximo fim de semana, no dia 10, ela se apresenta no Circuito Mangueirosa, em Belém, estreando no palco do evento. Já no feriado de Carnaval (13), Zaynara integra a programação de shows em Igarapé-Miri. "A gente sabe que 2024 vai ser um ano grandioso para esse ritmo que é nosso, que é do Pará, do Norte. Que a música paraense ganhe mais espaço nacionalmente e que abra mais caminhos para novos artistas. E é para isso que a gente está aqui", conta.

Zaynara iniciou a carreira profissional em 2019 após investir na gravação de seus DVDs, músicas e videoclipes. Segundo ela, nunca houve dúvidas sobre qual ritmo seguir, já que sempre se identificou com os ritmos paraenses e as artistas que fazem parte do ramo. Fã assumida da cantora Joelma, ela relembra a participação no show realizado em Belém há dois meses e garante ter sido uma experiência marcante na sua vida.

"O show da Joelma, para mim, foi memorável. Foi o único em que eu estava ali ao lado de uma pessoa que me abraçou com muito carinho, com muito afeto, que me ensina mais a cada dia que passa. E fazer parte da gravação desse DVD, para mim, foi mágico", fala.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)