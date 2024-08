VÍDEO: Zaynara revela convite a Pabllo Vittar para feat em "Quem Manda Em Mim”

O clipe da música "Quem Manda Em Mim," de Zaynara com Pabllo Vittar, alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube, tornando-se o vídeo mais assistido do canal da artista paraense. Zaynara revelou que a ideia de convidar Pabllo para o feat partiu dela mesma.

"Eu já tinha lançado 'Quem Manda Em Mim,' e sempre vi muito potencial na música. A Pabllo também sempre foi uma grande fã. Com Batidão Tropical, a Pabllo ajudou a reacender o movimento no Pará, trazendo muitas coisas boas," detalhou Zaynara em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Durante o programa, a cantora contou sobre o convite feito a Pabllo para a parceria. "Eu já falei isso pra ela pessoalmente, mas eu acredito que ela é uma artista grandiosa. O amor que ela tem pelo Pará é muito especial, então a convidei para fazermos essa música juntas, e ela foi super maravilhosa comigo," concluiu.

Zaynara, um dos fenômenos da nova geração da música brasileira, foi anunciada no line-up do Rock in Rio 2024, com apresentação marcada para o dia 22 de setembro, no palco Supernova.