Venda de ingressos ao Rock in Rio abre hoje, terça-feira, 5

Fãs se preparam para a compra de ingressos ao Rock in Rio 2022, a partir das 19h desta terça-feira, 5, pelo site https://rockinrio.ingresso.com/. O maior festival de música do Brasil volta a acontecer após um intervalo de dois anos devido à pandemia. Entre as principais atrações estão Iron Maden, Guns N’Roses, Dua Lipa, Justin Bieber, Green Day, Post Malone e Coldplay. A única paraense na Cidade do Rock será Gaby Amarantos, que participará do show “Power! Elza Vive”, em homenagem a Elza Soares, junto a Alcione, Mart’nália e outras cantoras, no palco Sunset, no dia 11 de setembro, último dia do festival.

Em Belém, o professor de inglês Simon Diego Monteiro, de 26 anos, se prepara para entrar no site do Rock in Rio um pouco antes do horário previsto. Pois a pré-venda de 200 mil ingressos (Rock in Rio Card) para a edição de 2022 foi aberta em 28 de agosto de 2021, mas se esgotou no tempo recorde de 1h28. “Você entra antes no site e fica numa fila virtual. No ano passado, eu não consegui porque fiquei preso no trânsito, na volta do trabalho. Agora, quero deixar tudo esquematizado ára conseguir chegar a tempo de conseguir o ingresso”, conta.

Simon vai comprar o ingresso para assistir Dua Lia, no último dia do evento. “Estou bastante ansioso pra voltar ao Rock in Rio, já fui duas vezes, em 2015 e 2017, foi fantástico. Quero muito ver a Dua Lipa, acredito que vai ser um dia bem concorrido de venda do ingressos porque acaba rápido. Tenho certeza que vai ser (um show) maravilhoso!”, comemora. O festival acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Na edição passada, em 2019, os artistas paraenses tiveram um espaço especial na Cidade do Rock, com várias atrações no palco Sunset: Dona Onete, Fafá de Belém, Gaby, Jaloo e Lucas Estrela. “O show foi uma grande celebração da música paraense. Foi um momento muito importante. Foi incrível porque era um lugar que eu nunca tinha pensando em chegar”, recorda o guitarrista Estrela, pois ele achava que no Rock in Rio não teria abertura para a música regional.

“Para a nossa grande surpresa, a gente foi convidado para fazer esse show, que veio fechar com chave de ouro o ciclo que começou há 10 anos com o álbum ‘Treme’ da Gaby, um trabalho importante que abriu portas para outros artistas (paraenses)”.

Como comprar

Para comprar ingresso do Rock in Rio é preciso se planejar. Segundo a organização do evento, o volume de acessos simultâneos ultrapassou 800 mil usuários únicos, com a média de venda de dois bilhetes por pessoa. “Isso significa que se o festival tivesse aberto a venda oficial de ingressos naquele dia, teria público para encher duas edições inteiras”, divulgou.

Quem adquiriu o Card em agosto de 2021, teve até o último dia 1o de abril para definir a data que pretende usá-lo. Após isso, ele perde a garantia de disponibilidade de datas para escolha.

O valor da entrada é de R$ 625,00 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada). O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito com parcelamento em até seis vezes sem juros. Os cartões de crédito do Itaú, Itaucard, Credicard e Iti podem comprar os ingressos de gramado e receber 15% de desconto na inteira e o parcelamento em até oito vezes sem juros.

Têm direito à meia-entrada os estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda. Quem adquirir a meia-entrada terá que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove essa condição, para posterior validação, assim como terá que apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.