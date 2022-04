Festival dos Rios mergulha na cultura ribeirinha da Amazônia

É o gigante Tapajós, rio que banha Santarém e que está ameaçado pela atividade garimpeira e pelo desmatamento, que inspira e dá vida ao Festival dos Rios, evento realizado em Alter do Chão que em sua segunda edição vai focar no debate sobre sustentabilidade e dar visibilidade para a cultura ribeirinha da Amazônia. Com o tema “Salve o nosso Tapajós”, o evento está confirmado para ser realizado de 9 a 12 de junho.

Nesta terça-feira, 05, o Festival anuncia os primeiros nomes do line up que terá a rainha do Carimbó Chamegado, Dona Onete, David Assayag, também conhecido como “a voz da Amazônia” e levantador de toadas do Boi Garantido do Festival de Parintins, e o Brega Pop dançante do grupo Amazon Beach. Os artistas se apresentam no dia 11 de junho, no Lago dos Botos, importante palco do Sairé, onde são realizados os ritos religiosos do festival e apresentações das agremiações que encenam a lenda do boto amazônico. O sábado, 11, ainda terá mais três shows, que serão divulgados durante os próximos meses. O restante da programação será distribuída nos outros dias, em diversos espaços de Alter de Chão.

Destacado destino turístico nacional, a vila tem uma grande visibilidade para o Brasil, especialmente depois de ganhar as pautas de turismo com o título de “Caribe Brasileiro”. No coração do oeste paraense, Alter reúne belezas naturais e uma cultura bem peculiar que conversa com outras regiões da Amazônia, como o Festival dos Bois de Parintins, muito forte na região.

“Alter reforça a diversidade e riqueza cultural do Pará, que é um recorte da Amazônia brasileira. Temos o Carimbó muito forte, mas também a Toada que é muito influenciada pelo Festival de Parintins. E nós pensamos esse line up para reforçar nossas peculiaridades, por isso temos Dona Onete, que é um dos grandes nomes da música paraense atual, o Brega Pop do Amazon Beach, que mistura paraenses e manauaras e o rei Davi Assayag, que é muito conhecido aqui na região”, revela Zek Picoteiro, produtor do evento.

Dona Onete é atração confirmada da 2ª edição do Festival dos Rios. (Adriano Fagundes)

Do rio para o rio – O tema “Salve o nosso Tapajós” estará no centro de todo o evento. Conhecido por suas águas limpas e claras, o Tapajós foi manchete nos principais veículos de imprensa do Brasil por conta coloração e turbidez alterada, causadas pela atividade garimpeira e pelo desmatamento ilegal ao longo de sua margem, por isso, o Festival vai valorizar esse importante rio, seja no fórum de debates como a feira de bioeconomia.

“O rio Tapajós é de extrema importância para milhares de ribeirinhos, que dele tiram seu sustento e seu modo de vida. Queremos passar o recado que salvar o Tapajós é garantir não apenas a sobrevivência, mas o bem-viver de diversas comunidades que convivem em harmonia desde sempre com o rio”, diz Marlena Soares, idealizadora do Festival dos Rios.

O Festival dos Rios será o primeiro grande evento cultural em Alter do Chão depois de dois anos de atividades suspensas pela pandemia de Covid-19. A segunda edição do evento tem patrocínio da Natura, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear). “Há mais de 20 anos a Natura promove ações de impacto positivo na região, que promovem inclusão, valorização da diversidade e sustentabilidade. Esse projeto renova nosso compromisso com a Amazônia e é um marco simbólico do quanto consideramos a amplificação da sua cultura como fundamental para o futuro do planeta”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

O primeiro lote de ingressos para o evento estão à venda por R$ 10,00 pelo site www.sympla.com.br/festivaldosrios .