Festival de dança quer inspirar jovens

Uma apresentação de dança pretende encher de entusiasmo jovens que participam de projetos sociais em Belém. O Festival Inspiração leva ao Theatro da Paz nesta segunda-feira, 4, apresentações com a participação do bailarino profissional Ed Louzardo.

O evento começa às 19h, e tem ingressos à venda na bilheteria do teatro. O público também pode fazer doações espontâneas de alimentos e itens de higiene pessoal no local, que serão doados para projetos que atendem crianças carentes.

A idealizadora do evento, Ana Cristina Santos, conta que o Festival Inspiração surgiu da oportunidade de ressaltar e valorizar o trabalho daqueles que, por grande força de vontade e real objetivo de transformação, levam a convivência da dança àqueles que não têm acesso a grandes escolas de dança.

Essa vontade acabou sendo aliada à presença do bailarino Ed Louzardo em Belém, no sentido de inspirar participantes destes projetos sociais.

“Queremos pegar o exemplo de vida dele e servir como inspiração, para crianças carentes que também fazem aulas em projetos e vislumbram esse horizonte, aparentemente impossível, como uma coisa possível”, diz Ana.

O paraense Ed Louzardo nasceu na cidade de Limoeiro do Ajuru (PA). Por necessidade da família, veio para a capital e fixou moradia nas proximidades da Universidade Federal do Pará. Para ajudar no sustento da casa, o pequeno Ednaldo vendia bombons para os frequentadores da UFPA, e foi por lá que acabou tendo contato com aulas gratuitas de ballet lecionadas para meninas gratuitamente. O grande talento foi revelado e aos poucos foi chamando atenção dos envolvidos nesse trabalho. Por conta da aparição em um programa de TV, Ed ganhou bolsa de estudos em uma grande escola de dança da capital, e daí foi alcançando vôos cada vez mais altos, que o levaram a algumas das grandes companhias brasileiras e da Europa. Atualmente ele reside na Áustria, e já tem planos de mudança para atuar na Austrália.

“Sobre a possibilidade de compartilhar essa experiência com esses jovens, o que é muito bacana, muito bonito, é porque eu vejo como uma troca”, conta Ed sobre a possibilidade de se apresentar no Theatro da Paz ao lado de crianças de projetos sociais.

“Eu me vejo neles muitas vezes. Eu lá, jovem, vindo de um projeto social, e quando eu olho pra eles, eu me vejo assim. É como viajar no tempo para mim, e voltar agora como bailarino profissional, vindo de um projeto social, para eles deve ser muito bacana, sabe? É muito inspirador. Então eu acho que é o que está me tocando mais assim nessa possibilidade de estar junto com eles”, conta o bailarino.

O espetáculo de segunda-feira, 4, terá a apresentação do ballet “A Bela Adormecida”, de Tchaikovsky, para as crianças dos projetos participantes, com jovens talentos dos estúdios de danças. A direção é de Lucinha Azeredo, e a apresentação terá participação especial do bailarino homenageado Ed Louzardo, que interpretará o Príncipe Désiré.

Louzardo fala da mensagem de superação que espera deixar para os jovens. “Uma mensagem que acho que fala muito para mim é: acreditar e nunca desistir dos seus sonhos, e não perder as oportunidades, mesmo as mínimas, que aparecem e às vezes você não dá tanta importância. Agarre e vá. É um passo atrás do outro”, diz.