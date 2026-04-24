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Fruto Sensual promove show imersivo em embarcação 

O projeto "Fruto Sensual no Barco" integra o repertório de tecnomelody e brega à paisagem de Belém, oferecendo uma experiência musical imersiva para o público

O Liberal
fonte

Valéria Paiva comanda show imersivo em barco pelos rios de Belém (Vannely Paiva)

Neste domingo (26), a banda Fruto Sensual sobe a bordo de uma embarcação para a apresentação “Fruto Sensual no Barco”. Com concentração às 14h e saída às 15h, na Marina Regional, o evento reúne música, lazer e experiências à beira do rio.

“Quando eu comecei e o Fruto Sensual começou também, a gente era banda de barzinho, banda baile, então esse formato intimista de pocket show já é algo que a gente faz com muita naturalidade e tranquilidade. Acho até bem fazer um show bem intimista, gosto muito e com essa paisagem de fundo melhor ainda”, disse Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual.

A cantora apresenta canções como “Príncipe Negro”, “Está no Ar” e “Itamaraty”, que estarão no repertório para o evento.

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“Eu aposto nos clássicos do Fruto Sensual e muito brega marcante, mas lá no final do show a gente toca aquele tecnomelody porque fica muito bonito e gostoso o clima quando já no finalzinho da tarde”, explica.

O projeto "Fruto Sensual no Barco" busca valorizar a cultura local e as produções artísticas da região Norte, integrando-as à paisagem. Ao unir o cenário à estrutura, a iniciativa tem como objetivo oferecer entretenimento e fortalecer a identidade regional.

A identidade visual do evento utiliza elementos tropicais e sensoriais para reforçar a estética da experiência. A proposta busca criar um ambiente onde música e espaço dialogam, garantindo que o aspecto visual complemente a apresentação e envolva o público durante a programação.

“É até clichê falar que a gente une o útil ao agradável, mas nesse caso com certeza a gente uniu, com esse cenário magnífico, que só a gente tem. O nosso rio maravilhoso de fundo, natureza e essa paisagem amazônica que é linda, que só a gente tem. E o clima? Às vezes faz um pôr do sol maravilhoso com aquele céuzão vermelho, às vezes aquela chuvinha”, diz Valéria.

A cantora falou sobre o público atual, que reúne gerações: “A gente fica muito feliz de ver as novas gerações nos nossos shows, às vezes vai desde a vó, a mãe, o neto e todo mundo curtindo Fruto Sensual, as nossas músicas que são com certeza atemporais. Juntar turismo, que aqui é maravilhoso, e nossa música, que também é maravilhosa. A galera aproveita para tomar uma cervejinha e curtir tudo isso”.

Fundada em 1995 por Valéria Paiva e Neco, a banda Fruto Sensual é um dos expoentes da música paraense, consolidando-se como ícone do tecnomelody e do brega. Atualmente, o grupo mantém presença entre gerações com repertório que mescla romantismo e batidas, enquanto desenvolve projetos como um documentário. Valéria Paiva, figura da cena e homenageada por sua contribuição, segue como a voz à frente da estrutura que une tradição e modernidade. A presença da banda em eventos, como o show em embarcação, reforça seu protagonismo regional e a produção nortista no cenário brasileiro.

Agende-se

Data: domingo (26)
Hora: às 14h
Local: no porto da Marina Regional -  Av. Bernardo Sayão, 3852 - Condor

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Cultura

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