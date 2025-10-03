Taylor Swift lança ‘The Life of a Showgirl’, 12º álbum da carreira

Taylor Swift, cantora e compositora norte-americana, lançou “The Life of a Showgirl” nessa sexta-feira (3). No 12º álbum da carreira, a artista apostou em melodias do pop com letras profundas, conforme disse no podcast New Heights, do noivo Travis Kelce. O disco traz alfinetadas a diferentes pessoas, defesa de amigos “cancelados” e declarações de amor ao jogador do Kansas City Chiefs.

Com nuances de projetos anteriores, como “1989”, “Reputation” e “Folklore”, “The Life of a Showgirl” foi criado durante a “The Eras Tour”, que aconteceu entre 2023 e 2024. O novo álbum é inspirado nos bastidores e nos momentos que Taylor viveu durante a turnê, e tem estética baseada nas showgirls, artistas de teatro que usam figurinos extravagantes. O disco é produzido por Max Martin e Shellback, também responsáveis por "We Are Never Ever Getting Back Together", "Shake It Off" e "Look What You Made Me Do", e tem participação de Sabrina Carpenter.

Conheça as músicas de “The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift alfineta Charli XCX em “Actually Romantic”

Em “Actually Romantic”, sétima faixa de “The Life of a Showgirl”, Taylor responde diretamente outra artista, identificada pelos fãs como Charli XCX. Na canção, a loira diz que ouviu Charli a “chamar de ‘Barbie entendiante’ quando a cocaína te deixou corajosa” e que ela “deu um high-five no meu ex e depois disse que ficou feliz que ele me largou, além de que ela “escreveu uma música dizendo que fica enjoada ao ver meu rosto”. O ex-namorado a quem Taylor se refere é Matty Haealy, vocalista da banda The 1975, grupo que George Daniel, atualmente marido de Charli, é membro.

A resposta da loira a Charli XCX é referente à música “Sympathy is a Knife”, do álbum “BRAT”. Na canção, Charli fala de uma mulher que vai aos mesmos lugares que ela e a deixa insegura. “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado. Cruzando os dedos por trás das costas, espero que eles terminem logo”, fala a letra.

Taylor Swift defende os amigos em “CANCELLED!”

A décima canção de “The Life of a Showgirl”, “CANCELLED!”, fala sobre amigos “cancelados” e como Taylor não se importa em andar com eles. Na música, ela canta: “Ainda bem que gosto dos meus amigos cancelados. Gosto deles envoltos em Gucci e em escândalo.”

A suspeita é que a loira esteja falando de Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes — jogador do Kansas City Chiefs e amigo de Travis Kelce. Brittany nunca se declarou politicamente de forma aberta, mas já deu pequenas declarações e indícios que a mostram como eleitora de Donald Trump. Por outro lado, Taylor Swift declarou abertamente que votou em Kamala Harris e é constantemente criticada pelo atual presidente dos Estados Unidos.

Outra teoria é que a música seja sobre Blake Lively, recentemente envolvida em processo judicial contra o diretor Justin Baldoni. A esposa de Ryan Reynolds teria envolvido o nome de Taylor como alguma garantia a seu favor, o que deixou a loira insatisfeita. Alguns fãs acreditam que essa seja uma maneira da cantora de falar que está tudo bem entre elas.

Taylor Swift se declara a Travis Kelce em “Wi$h Li$t”

Na oitava música de “The Life of a Showgirl”, “Wi$h Li$t”, Taylor Swift se declara ao noivo, Travis Kelce. Essa é uma das canções com referência ao jogador do Kansas City Chiefs. A letra diz o que as pessoas querem e como isso se diverge da sua lista de desejos.

Palma de Ouro, Oscar, liberdade e contrato com o Real Madrid são alguns dos sonhos de outras pessoas apontados por ela. “Eu espero que eles tenham o que querem. Eu só quero você, ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você. Nós dizemos ao mundo para nos deixar em paz, e eles deixam”, canta.