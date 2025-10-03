Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Taylor Swift lança ‘The Life of a Showgirl’, 12º álbum da carreira

Com 12 músicas e participação de Sabrina Carpenter, a artista defende amigos envolvidos em escândalos e se declara ao noivo, Travis Kelce

Lívia Ximenes
fonte

Taylor Swift mistura melodia pop com letras profunda em "The Life of a Showgirl" (Repordução / Instagram)

Taylor Swift, cantora e compositora norte-americana, lançou “The Life of a Showgirl” nessa sexta-feira (3). No 12º álbum da carreira, a artista apostou em melodias do pop com letras profundas, conforme disse no podcast New Heights, do noivo Travis Kelce. O disco traz alfinetadas a diferentes pessoas, defesa de amigos “cancelados” e declarações de amor ao jogador do Kansas City Chiefs.

VEJA MAIS

image 'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia filme sobre novo álbum
O especial irá exibir materiais inéditos como imagens de bastidores de gravações e "reflexões pessoais de Taylor" sobre as músicas do álbum

image Taylor Swift vai depor em processo de Blake Lively contra Justin Baldoni
O julgamento está marcado para acontecer entre os meses de março e junho, na corte federal de Nova York.

image Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP
Fontes ligadas à organização do evento haviam confirmado a presença da diva pop no jogo, mas as expectativas foram frustradas

Com nuances de projetos anteriores, como “1989”, “Reputation” e “Folklore”, “The Life of a Showgirl” foi criado durante a “The Eras Tour”, que aconteceu entre 2023 e 2024. O novo álbum é inspirado nos bastidores e nos momentos que Taylor viveu durante a turnê, e tem estética baseada nas showgirls, artistas de teatro que usam figurinos extravagantes. O disco é produzido por Max Martin e Shellback, também responsáveis por "We Are Never Ever Getting Back Together", "Shake It Off" e "Look What You Made Me Do", e tem participação de Sabrina Carpenter.

Conheça as músicas de “The Life of a Showgirl”, de Taylor Swift

  1. The Fate of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin the Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. CANCELLED!
  11. Honey
  12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift alfineta Charli XCX em “Actually Romantic”

Em “Actually Romantic”, sétima faixa de “The Life of a Showgirl”, Taylor responde diretamente outra artista, identificada pelos fãs como Charli XCX. Na canção, a loira diz que ouviu Charli a “chamar de ‘Barbie entendiante’ quando a cocaína te deixou corajosa” e que ela “deu um high-five no meu ex e depois disse que ficou feliz que ele me largou, além de que ela “escreveu uma música dizendo que fica enjoada ao ver meu rosto”. O ex-namorado a quem Taylor se refere é Matty Haealy, vocalista da banda The 1975, grupo que George Daniel, atualmente marido de Charli, é membro.

image Taylor Swift e Charli XCX (Reprodução / Instagram)

A resposta da loira a Charli XCX é referente à música “Sympathy is a Knife”, do álbum “BRAT”. Na canção, Charli fala de uma mulher que vai aos mesmos lugares que ela e a deixa insegura. “Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado. Cruzando os dedos por trás das costas, espero que eles terminem logo”, fala a letra.

Taylor Swift defende os amigos em “CANCELLED!”

A décima canção de “The Life of a Showgirl”, “CANCELLED!”, fala sobre amigos “cancelados” e como Taylor não se importa em andar com eles. Na música, ela canta: “Ainda bem que gosto dos meus amigos cancelados. Gosto deles envoltos em Gucci e em escândalo.”

A suspeita é que a loira esteja falando de Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes — jogador do Kansas City Chiefs e amigo de Travis Kelce. Brittany nunca se declarou politicamente de forma aberta, mas já deu pequenas declarações e indícios que a mostram como eleitora de Donald Trump. Por outro lado, Taylor Swift declarou abertamente que votou em Kamala Harris e é constantemente criticada pelo atual presidente dos Estados Unidos.

image Taylor Swift e Brittany Mahomes (Reprodução / Instagram)

Outra teoria é que a música seja sobre Blake Lively, recentemente envolvida em processo judicial contra o diretor Justin Baldoni. A esposa de Ryan Reynolds teria envolvido o nome de Taylor como alguma garantia a seu favor, o que deixou a loira insatisfeita. Alguns fãs acreditam que essa seja uma maneira da cantora de falar que está tudo bem entre elas.

image Taylor Swift e Blake Lively (Reprodução / Instagram)

Taylor Swift se declara a Travis Kelce em “Wi$h Li$t”

Na oitava música de “The Life of a Showgirl”, “Wi$h Li$t”, Taylor Swift se declara ao noivo, Travis Kelce. Essa é uma das canções com referência ao jogador do Kansas City Chiefs. A letra diz o que as pessoas querem e como isso se diverge da sua lista de desejos.

image Travis Kelce e Taylor Swift (Reprodução / Instagram)

Palma de Ouro, Oscar, liberdade e contrato com o Real Madrid são alguns dos sonhos de outras pessoas apontados por ela. “Eu espero que eles tenham o que querem. Eu só quero você, ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você. Nós dizemos ao mundo para nos deixar em paz, e eles deixam”, canta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

taylor swift

The Life of a Showgirl

taylor swift novo álbum

taylor swift lança the life of a showgirl
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

novidade

Djavan lança música inédita e prepara estreia de álbum

O projeto reúne 12 faixas inéditas e será o primeiro disco do artista desde 2022

25.09.25 16h38

será?

Daft Punk lança experiência musical no jogo 'Fortnite', mas grupo diz que não vai se reunir

Após quase 30 anos de carreira, o grupo francês optou por encerrar suas atividades em 2021.

22.09.25 15h23

MÚSICA

Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

Apresentação da cantora na capital paraense contou com um palco flutuante instalado no rio Guamá

19.09.25 10h53

'LABUBUFÓBICA'?

VÍDEO: Katy Perry chuta Labubu e quase cai do palco durante show em Curitiba

O momento ocorreu na apresentação da cantora em Curitiba, na última terça-feira, 16

18.09.25 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

MÚSICA

Taylor Swift lança ‘The Life of a Showgirl’, 12º álbum da carreira

Com 12 músicas e participação de Sabrina Carpenter, a artista defende amigos envolvidos em escândalos e se declara ao noivo, Travis Kelce

03.10.25 9h05

PARALAMAS EM BELÉM

Paralamas do Sucesso abre o 'Rock das Mangueiras' nesta sexta (03), em Belém

A banda de rock nacional se apresenta com a nova turnê 'Clássicos', que reúne os maiores sucessos do grupo

02.10.25 19h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda