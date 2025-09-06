Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Fontes ligadas à organização do evento haviam confirmado a presença da diva pop no jogo, mas as expectativas foram frustradas

Estadão Conteúdo

Contrariando expectativas, Taylor Swift não apareceu no jogo do noivo, Travis Kelce, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 5, em São Paulo.

A cantora era esperada na Neo Química Arena. O Estadão confirmou que havia uma operação preparada em caso da chegada de Taylor ao estádio - ela deveria chegar com o jogo já em curso. A ideia era fechar um elevador só para ela e a equipe, de forma a não chamar atenção. Nos corredores da arena, havia muitos comentários de seguranças da Arena sobre a vinda de Taylor.

No entanto, pouco antes do início da partida entre Kansas City Chiefs, time de Kelce, e Los Angeles Chargers, o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, publicou que a artista não viria ao Brasil. De acordo com a publicação, a decisão não era uma surpresa, já que nenhuma das companheiras dos jogadores viria ao País.

Depois da notícia, um funcionário do Corinthians que estava com uma sacola cheia de camisas do time em frente ao camarote dos Chiefs deixou o andar. O momento foi presenciado pela reportagem.

Durante a transmissão da GE TV, novo canal esportivo do Grupo Globo, o repórter José Renato Ambrosio, que mais cedo havia sido o primeiro a anunciar a vinda de Taylor, disse que a informação havia sido confirmada por fontes ligadas à organização do evento, e que inclusive havia pessoas esperando no heliponto da arena.

A repórter Mariana Spinelli, também da Globo, havia divulgado a chegada da diva pop. Após ser criticada por fãs da 'loirinha', ela foi ao X (antigo Twitter) dizer que estava frustrada. "Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote", escreveu.

O Corinthians, dono da arena, também havia feito um post nas redes sociais dizendo que estava "tudo certo" para a vinda de Taylor.

A história do romance

A cantora e o atleta começaram a namorar em 2023. Desde então, ela marca presença nos jogos do time do parceiro e ele a acompanhou em diversos shows da The Eras Tour.

Os dois anunciaram o noivado no dia 26 de agosto. Essa seria a segunda aparição de Taylor Swift como noiva de Travis Kelce - a primeira foi quando ambos foram a um jogo do Cincinnati Bearcats, time da Universidade de Cincinnati, no fim de agosto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TAYLOR SWIFT/FALTA/JOGO/NFL/CHARGERS/CHIEFS/SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

não foi!

Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Fontes ligadas à organização do evento haviam confirmado a presença da diva pop no jogo, mas as expectativas foram frustradas

06.09.25 8h13

MÚSICA

Exclusivo: Gilberto Gil fala de período em Icoaraci em que iniciou a canção ‘Refazenda”

O cantor e compositor reflete também sobre questões ambientais na Amazônia

04.09.25 18h50

RANCHO DO MAIA

Influenciadora paraense leva maniçoba ao Rancho do Maia e surpreende participantes

Sasheena Moura explicou o preparo da maniçoba e destacou a tradição do prato típico do Pará no reality de Carlinhos Maia

05.09.25 19h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda