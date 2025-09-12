Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Taylor Swift vai depor em processo de Blake Lively contra Justin Baldoni

O julgamento está marcado para acontecer entre os meses de março e junho, na corte federal de Nova York.

Estadão Conteúdo
fonte

Taylor Swift voltou a criticar sua antiga gravadora (Reprodução Instagram)

Taylor Swift aceitou depor no processo movido por Blake Lively contra Justin Baldoni, conforme registro judicial apresentado pela equipe do ator. A cantora pode ser questionada sobre conversas que teve com Lively a respeito das condições de filmagem de É Assim Que Acaba.

De acordo com a revista Variety, a equipe de Baldoni obteve autorização judicial para acessar mensagens trocadas entre Lively e Swift, depois que a defesa de Lively tentou, sem sucesso, excluir Swift do caso.

Detalhes do processo

Blake Lively acusa Justin Baldoni, diretor e co-estrela do filme, de assédio sexual e retaliação. Ela afirma que Baldoni e os produtores e publicitários do longa teriam iniciado uma campanha de difamação online como punição por ela ter feito reclamações. O julgamento está marcado para acontecer entre os meses de março e junho, na corte federal de Nova York.

Lively já prestou depoimento. Ainda faltam os depoimentos de Baldoni e dos também réus Steven Sarowitz e Jamey Heath. Em uma petição apresentada na quinta-feira, 11, os advogados de Lively solicitaram a extensão do prazo para os depoimentos de 30 de setembro para 10 de outubro, alegando que a equipe de Baldoni atrasou a entrega de documentos solicitados.

A defesa de Baldoni respondeu que a solicitação de extensão se limita à necessidade de agendar o depoimento de Swift entre 20 e 25 de outubro, devido a compromissos profissionais já assumidos pela cantora.

O pedido da equipe de Baldoni é exclusivamente "para acomodar a testemunha terceirizada Taylor Swift, que concordou em depor, mas não pode fazê-lo antes de 20 de outubro de 2025".

A equipe de Lively contestou o pedido, argumentando que Baldoni não tomou medidas para agendar o depoimento de Swift antes desta semana e questionou a relevância do testemunho da cantora para o caso.

Além disso, a defesa de Lively se opôs à solicitação de Baldoni de extensão geral de prazos. Anteriormente, havia sido acordado que os depoimentos de Baldoni ocorreriam nos dias 21 e 22 de setembro, o de Sarowitz em 15 de setembro e o de Heath nos dias 18 e 19 de setembro. Lively alega que a equipe de Baldoni desrespeitou ordens judiciais para entregar mensagens do aplicativo Signal de forma imediata.

Estratégia e polêmica midiática

A equipe de Lively ainda acusa Baldoni de envolver repetidamente Swift no caso para gerar atenção da mídia. Por outro lado, Bryan Freedman, advogado principal de Baldoni, afirmou ter ouvido que Lively teria pressionado Swift para emitir uma declaração de apoio e deletar mensagens trocadas, alegação que foi posteriormente retirada do registro judicial.

Anteriormente, a defesa de Baldoni havia solicitado oficialmente comunicações de Swift, mas a intimação foi retirada posteriormente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Blake Lively

Justin Baldoni

processo judicial

Taylor Swift

depoimento
