Simone Mendes é uma das atrações deste sábado (26) de festival em Barcarena

Neste sábado (27), Simone Mendes é uma das atrações do 42º Festival do Abacaxi, no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena, no nordeste paraense. Além dela, Henry Freitas, Felipe Amorim e Dj Ralk também irão se apresentar neste dia. Para fechar a programação, no domingo (27), ocorre o encerramento do festival com a tradicional Noite Gospel, que recebe apresentações de Diante do Trono e Anderson Freire.

O festival começou na sexta-feira (25), com apresentações de Nattan, Viviane Batidão, Murilo Huff e Dj Santti.

A entrada para o 42º Festival do Abacaxi é gratuita.

“Acho muito importante das cidades promoverem esse tipo de evento, para que todos possam curtir e ter acesso aos artistas que percorrem o Brasil”, opina Simone Mendes.

O show em Barcarena celebra um grande momento vivido pela artista. Com uma playlist recheada de sucessos solos e em dupla, com a irmã Simaria, em 2024 ela conseguiu a marca de ter nove músicas no Top 200 do Spotify: “Dois Fugitivos”, “Manda um Oi”, “Erro Gostoso”, "Beleza Ignorante”, “Daqui pra sempre” e “Dois Tristes”.

“Posso adiantar que meu show hoje será com muita sofrência, animação e repleto de hits. Se você não foi, vai! Tenho certeza que vai amar”, convoca a cantora.

Simone Mendes se prepara para gravar o DVD “Cantando a sua História 2”, na Arena Amazônia, em Manaus (AM), no próximo dia 16 de novembro. “Eu amo essa o Norte. Desde o início da minha carreira, sempre tive uma relação muito especial com as cidades e os fãs. Temos um público gigante, que me acompanha desde o começo. Então, gravar esse DVD nessa região, foi uma forma de presentear o público que sempre me recebeu tão bem”, pontua.

Simone Mendes confessa que está vivendo a melhor fase da sua carreira. Ela concorre solo pela primeira vez ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, com o aclamado disco “Cintilante”. Além disso, a cantora soma mais de 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais tocadas do país, a sertaneja é dona de número estrondoso, com 1,4 bilhão de reproduções do álbum “Cintilante” (730 milhões de streams no Spotify e 705 milhões de visualizações no YouTube), 3 bilhões de visualizações ao todo no canal do YouTube, com 5,8 milhões de inscritos, 370 milhões de visualizações no clipe do single “Erro Gostoso”, 39,5 milhões de seguidores no Instagram, 16,6 milhões de seguidores no TikTok e não para por aí!

“Estou vivendo a melhor fase da minha carreira. É muito especial viver tudo isso, me sentir abraçada por onde passo. Eu só tenho que agradecer a todos os fãs do Brasil por todo carinho e amor”, finaliza a artista.