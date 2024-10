Filha de Simone Mendes e Kaká Diniz é internada às pressas; entenda

A cantora Simone Mendes e o marido, o empresário Kaká Diniz, usaram as redes sociais para falar sobre a filha caçula, Zaya, 3 anos. De acordo com postagens desta terça-feira (08), a menina foi internada em um hospital particular em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, após receber diagnóstico.

Na postagem, os pais estão no quarto do hospital acompanhando o tratamento da filha. De acordo com Kaká, a herdeira está com Covid-19 e Influenza B, por isso, precisou ficar hospitalizada.

[[(standard.Article) Manu Bahtidão pede perdão a Simone Mendes após retirar a artista da música 'Daqui Pra Sempre']]

"Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo… Mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem! Graças a Deus, ela está reagindo rápido e se recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes", disse Kaká, tranquilizando os fãs.