Simone Mendes faz blackface e tem participação cortada do 'Hora do Faro'; entenda a polêmica

A cantora Simone Mendes, da ex-dupla Simone e Simaria, se envolveu em uma polêmica quanto a sua participação no programa "Hora do Faro", da Record, que foi exibido no último domingo (14). Para o quadro "Funcionário Famoso", onde as celebridades se caracterizam de alguma profissão para surpreender os fãs, a artista praticou "blackface", que consiste em pintar o rosto com tinta escura para representar pessoas pretas. A artista chegou a ser anunciada nos comercias da emissora, mas foi teve a participação cortada do programa.

De acordo informações do site NaTelinha, todo o processo de caracterização de Simone foi proposto pela própria produção do programa. Com a repercussão negativa, a equipe da cantora pediu à Record que não exibisse as gravações em que Simone aparecia. O corte da exibição foi realizado em comum acordo entre a emissora e a equipe da cantora, que agendará uma nova participação no "Hora do Faro".

No quadro em que participou, Simone se passava por uma organizadora de um evento de enfermagem. Após a atração, seria exibida uma homenagem de Dia das Mães para a cantora, mãe dos pequenos Zaya e Henri. No entanto, com a polêmica, no lugar a Record exibiu uma matéria de Dia das Mães feita em 2019.

O que é blackface?

Blackface é uma prática considerada ofensiva e racista que envolve a pintura do rosto de pessoas brancas para representar de forma caricatural e estereotipada indivíduos negros. Originou-se nos Estados Unidos no século XIX, durante o período da segregação racial, e era comumente usada em atuações teatrais, filmes e programas de comédia.

O blackface perpetua estereótipos racistas, ridiculariza e desumaniza as pessoas negras, contribuindo para a perpetuação do preconceito e discriminação racial.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)