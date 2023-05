Simone Mendes adia show em São Paulo por causa de Ana Castela

A cantora Simone Mendes adiou o show que faria em São Paulo nesta quarta-feira (10) para atender ao convite da jovem cantora sertaneja Ana Castela, de 19 anos, que vai gravar o primeiro DVD na mesma noite, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná.

Ana fez questão de ter a participação especial da ex-parceira de Simaria Mendes no DVD.

Simone explicou o adiamento nos Stories do Instagram e já anunciou a nova data do show: 24 de maio, dia em que ela comemora 38 anos. "E no dia 24, já tá tudo preparado, show incrível para vocês no Vila JK. 24 de maio, meu aniversário, aí eu comemoro com vocês aqui em São Paulo. Tamo junto", completou.