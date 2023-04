Simone Mendes diz não gostar de ouvir música ou ir a shows: 'Sou meio louca'

Após participação no programa "Altas Horas" da TV Globo, Simone Mendes divulgou os novos sucessos da carreira solo. A cantora ainda fez uma revelação inusitada sobre a relação com a música. "Sou uma artista muito estranha, eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada. Bem difícil ir para shows de outros artistas também, sou meio louca", confessou a cantora.

A artista explicou ainda que essa curiosidade é fruto de uma rotina intensa de trabalho. "De ter feito tantos shows na vida, três, quatro shows na noite, já teve vezes de ser assim na minha carreira, que acho que chegou um momento da minha vida que prefiro ficar tranquila", afirmou.

A sertaneja confessou ainda que cresceu ouvindo as duplas Milionário e Zé Rico, Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano por influência dos pais e que hoje em dia, ela prefere o conforto das noites em casa.