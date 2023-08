Show de Paul McCartney no RJ está com ingressos esgotados; veja a agenda no Brasil

O show de Paul McCartney no Rio de Janeiro, dia 16 de dezembro, está com os ingressos esgotados. As entradas acabaram nesta sexta-feira (11). Essa foi a segunda apresentação com entradas esgotadas no Brasil. Na última quinta (10), o ex-Beatle abriu nova data em São Paulo após as entradas para o show na cidade também terminarem.

A turnê "Got Back" de Paul começou em 28 de abril em Spokane, Washington, nos Estados Unidos. As apresentações foram as primeiras do cantor, ao vivo, desde 2019. Antes do Brasil, o cantor levará sua turnê para a Austrália.

Além de Rio e São Paulo, o ex-beatle passa ainda por Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. Ele vem acompanhado com a mesma banda de vários anos com Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Agenda de shows de Paul Mccartney no Brasil:

30/11 - Brasília, DF - Arena BRB Mané Garrincha - (Ingressos disponíveis entre R$ 250 a R$ 990)

03/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV - (Ingressos disponíveis entre R$ 240 a R$ 990)

07/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - (Ingressos disponíveis entre R$ 210 a R$ 990)

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque (ESGOTADO)

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira - (Ingressos disponíveis entre R$ 220 a R$ 990)

16/12 - Rio de Janeiro, RJ - Maracanã (ESGOTADO)