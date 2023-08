Paul McCartney anuncia cinco shows no Brasil em novembro e dezembro deste ano

Paul McCartney anunciou, nesta segunda-feira (7), que voltará ao Brasil com a sua nova turnê entre novembro e dezembro deste ano. O ex-integrante dos Beatles publicou em um comunicado feito no Instagram que fará apresentações da “Got back tour” em cinco cidades brasileiras, incluindo Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Antes de vir ao Brasil, Paul, levará sua turnê para a Austrália. No vídeo de divulgação da novidade, McCartney brincou dizendo que atacou aos pedidos dos fãs brasileiros para vir ao país, mostrando as várias mensagens que recebeu nas redes sociais.

"Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito", afirmou Paul.

A pré-venda dos ingressos começará a ser vendida no dia 8 de agosto. Mas as vendas gerais iniciam, de fato, somente na quinta-feira (10). Os ingressos variam de R$ 150 a R$ 990 dependendo da cidade escolhida para assistir ao show.

O cantor volta ao Brasil com a mesma banda que o acompanha há vários anos: Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Além disso, trará no repertório sucessos como "Hey Jude", "Live and Let Die", "Band on the Run" e "Let It Be”.

Veja agenda de shows de Paul McCartney no Brasil:

30/11 - Brasília, DF - Arena BRB Mané Garrincha;

03/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV;

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque;

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira;

16/12 - Rio de Janeiro, RJ - Maracanã;