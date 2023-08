Rumores de shows de Paul McCartney no Brasil ganham mais força com divulgação de jornalista

O beatle Paul McCartney deve vir ao Brasil para uma série de shows em novembro deste ano. A informação ganhou mais força pela publicação do jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar shows internacionais no país. Essa é mais uma notícia sobre o show de Paul McCartney no Brasil. Segundo Flesch, o primeiro show de Paul será no dia 30 de novembro. Entretanto, ainda não houve confirmação oficial.

Paul McCartney é considerado um dos maiores artistas do mundo em atividade. Os Beatles era formado por John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul. McCartney e Ringo seguem carreiras solo nas últimas décadas.

A Got Back Tour, a turnê mais recente de McCartney, começou em abril de 2022 e passou por Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Em dezembro de 2020, saiu o terceiro álbum solo de McCartney.