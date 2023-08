Ingressos de turnê de Paul McCartney esgotam em menos de 24 horas e equipe anuncia show extra em SP

Os ingressos para o show de Paul McCartney que acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, dia 9 de dezembro, esgotaram em poucas horas nesta quinta-feira (10), quando a venda foi aberta para o público geral.

VEJA MAIS

Desta forma, a produção da turnê Go Back Tour Brasil decidiu confirmar um show extra no dia 7 de dezembro, no mesmo espaço, para satisfazer o desejo dos fãs de rever o ex-Beatles.

As pré-vendas dos ingressos começaram hoje mesmo, a partir das 16h, de forma online. Já as vendas gerais iniciam somente no sábado (12). Os preços dos ingressos estão custando a partir de R$ 210.