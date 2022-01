Show de Adriana Calcanhotto no Se Rasgum é cancelado

A esperada apresentação de Adriana Calcanhotto no Se Rasgum, que encerraria a segunda noite do festival no Theatro da Paz, no sábado, 15, foi cancelada nesta quinta-feira, 13. Duas pessoas da equipe da cantora, com as quais ela teve contato, testaram positivo para covid-19. Por motivo de segurança, o show de Adriana foi cancelado, informou a organização do Se Rasgum.

A cantora passa bem e ficará em isolamento na casa dela, no Rio de Janeiro, informou o festival por meio de nota.

Diante da mudança, o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira, que faria uma participação no show de Adriana Calcanhotto, vai substituir a gaúcha com o show dedicado às composições de Caetano Veloso. O setlist traz as canções do álbum “Sucesso Bendito: Arthur Nogueira canta Caetano Veloso”, que recentemente foi apresentado em São Paulo, onde o cantor é radicado.

"O festival segue com todos os seus cuidados, mostrando que é possível retornar aos palcos seguindo corretamente os protocolos de saúde. Toda a equipe e artistas está sendo testada rigorosamente e reforçamos que a entrada na programação só é permitida para quem já tomou as duas doses da vacina e que o uso de máscaras é obrigatório durante todo o festival", continua a nota.

"Quem quiser optar pelo reembolso e comprou o ingresso físico na bilheteria do Theatro da Paz, já pode pedir diretamente na bilheteria. Em breve o festival anuncia o procedimento para quem comprou o bilhete online pela Ticket Fácil", informa.

Em entrevista ao portal OLiberal.com, na véspera do cancelamento, Adriana chegou a comentar que uma das realidades impostas pela pandemia da Covid-19 é a constatação da absoluta falta de controle do homem sobre as situações da vida.