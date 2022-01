Maitê Proença e Adriana Calcanhotto aparecem juntas em clique raro

Após assumirem o relacionamento em setembro de 2021, Maitê Proença e Adriana Calcanhotto surpreenderam ao aparecerem juntas em vários cliques durante uma viagem feita para passar o réveillon na casa do produtor José Maurício Machline, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Reservadas, as artistas curtiram um pocket show de voz e violão e fizeram oferenda para Iemanjá. As informações são do Yahoo.

Após uma longa turnê pela Europa abrindo os shows de Gilberto Gil, Adriana retornou para o Brasil e foi aproveitar nos braços da namorada. Nos registros, elas aparecem despojadas ao lado dos convidados, conversando em frente ao mar e curtindo o show feito pela cantora. De acordo com as informações, o casal chegou a sair para conhecer um restaurante: Confira a galeria: