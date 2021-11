'Adriana é adorável, única', diz Maitê Proença sobre Adriana Calcanhotto

Vivendo uma nova fase na vida, Maitê retorna aos palcos com a peça 'Pior de mim', a qual começou a ser apresentada antes do início da pandemia em 2020. Além de assumir o relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto, ela também se tornou produtora e prepara um livro sobre a peça.

Em entrevista ao site '29 horas', a atriz compartilhou como está sendo viver esse momento ao lado da amada. "Eu estava brincando quando disse que procurava alguém, nem seria possível fazer experiências amorosas no meio de uma pandemia, sem vacinas. E a Adriana é adorável, única, mas não sabe velejar. Nem eu. Estamos aprendendo sobre os ventos com barquinhos de papel".

A artista fez referência a um comentário dela, sobre achar um novo amor, feito em março. No momento, Maitê disse que propagava a busca por um amor que "soubesse velejar".