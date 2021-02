Maitê Proença revelou segredo para deixar parte íntima 'mais jovem' e deu dicas de como exercitá-la

Aos 63 anos, Maitê Proença ainda inspira jovialidade e é por isso que ontem (16) a atriz recebeu uma pergunta em suas redes sociais bastante inusitada de um seguidor: 'Como cuidar da juventude da vagina'.

Sem papas na língua ou menor sinal de timidez, a escritora revelou o seu segredinho para deixar sua parte íntima 'mais jovem' e ainda entregou como costuma exercitá-la.

"A minha Vagina? Eu me relaciono com ela. Eu sei que ela tá ali, eu olho pra ela e faço exercícios pra ela. Exercícios de contração diariamente, inclusive quando estou malhando. Na hora de expirar eu contraio", contou Maitê, em uma publicação feita no Instagram.

A sinceridade e autenticidade da atriz rendeu vários comentários positivos dos internautas no post. “Você é uma linda”, elogiou uma fã. “Você é demais. Inspiradora”, disse outra.