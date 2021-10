Maitê Proença fala pela primeira vez sobre romance com cantora

Durante comentário sobre as reprises de novelas que fez (estão no ar Vereda tropical e O Salvador da Pátria, no Globoplay), a atriz Maitê Proença falou pela primeira vez sobre sua relação com a cantora Adriana Calcanhoto.

“As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei... Às vezes é bom abrir uma frente nova... Não sei se as pessoas incentivam. Porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de... Como é a relação... Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas. Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem porque não. Por enquanto, acho que não está na hora”, disse a atriz no canal “Rap 77”, de Júnior Coimbra.

Maitê Proença, que nas suas redes compartilha ensaios de textos sobre figuras da história e da cultura mundiais, disse ainda que se pronunciou a respeito de Adriana Calcanhoto numa publicação artística compartilhada no Instagram: “Eu fiz um poema. Está escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir lá ver. Vão lá olhar o poema e, quem sabe, responde alguma pergunta. Sei lá, né?” (risos).

Em setembro, após ler notícias de que estaria vivendo um romance com Calcanhoto, Maitê escreveu no Instagram: “Tenho um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas”.