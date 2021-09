Maitê Proença e Adriana Calcanhotto se conheceram na casa do ex da atriz

O ex-namorado de Maitê Proença, Zé Maurício Machline, foi o cupido entre ela e a cantora e compositora Adriana Calcanhoto, segundo o Extra. A notícia de que elas estão namorando veio à tona na sexta-feira, 10.

Machline costuma promover encontros nas residêncis dele, no Rio de Janeiro e em Angra dos Reis, e foi em uma dessas reuniões, que as artistas se conheceram, em 14 de maio deste ano.

Adriana, que está morando em Portugal, onde leciona na Universidade de Coimbra, acabou ficando mais tempo no Brasil devido à pandemia.

Em um vídeo postado no Instagram, a atriz canta junto com Machline a música "Âmbar", de Adriana. Quem gravava era a própria cantora. Maitê segue postando vídeos de encontros regados à voz e violão com a cantora.