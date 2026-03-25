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Sandra Duailibe e Maca Maneschy celebram parceria musical em noite intimista

O evento com ingressos limitados marca a união de talentos em uma narrativa musical tecida pelo afeto e pela técnica vocal

Bruna Dias Merabet
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Sandra Duailibe e Maca Maneschy unem trajetórias em espetáculo na Cervejaria Cabôca (Divulgação)

A quinta edição do projeto Caminhos Cruzados promove o encontro dos cantores Sandra Duailibe e Maca Maneschy em uma apresentação pautada pela interpretação vocal e pela proximidade com o público. O espetáculo ocorre nesta quinta-feira, 26 de março de 2026, a partir das 21h, na Cervejaria Cabôca, localizada no Boulevard Castilho França, em Belém. A proposta artística foca na troca de histórias e na conexão entre as intérpretes e a plateia em um formato intimista.

Com uma trajetória que une a base do piano clássico do Conservatório Carlos Gomes, em Belém, a uma carreira consolidada em Brasília, Sandra Duailibe traz para o palco a experiência de nove registros fonográficos e um DVD. Reconhecida com prêmios como o Cultura Brasília 60 e o Mulher Internacional, a artista também movimenta o cenário cultural com o canal Plurarte, onde já realizou centenas de entrevistas com grandes nomes da música brasileira. No show, Sandra aplica sua técnica e sensibilidade para transformar as composições em momentos de acolhimento e celebração da ancestralidade maranhense e paraense.

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“A primeira vez que subi num palco, ainda pré-adolescente, foi na Sala Ettore Bosio no Conservatório Carlos Gomes e já fui acolhida pelos amigos de turma, professores e público. Muitos anos depois, quando decidi ser cantora, sabia que vim para compartilhar meu talento com o outro, com vocês. E assim, independentemente de onde eu esteja, o meu cantar procura o olhar da plateia. Busco sempre flechar com cada nota, cada sílaba, os corações pulsantes que dão ritmo à minha interpretação”, diz Sandra,

Ao seu lado, o cantor, compositor e instrumentista paraense Maca Maneschy reforça a proposta do encontro com sua bagagem na MPB e na Bossa Nova. Com uma carreira iniciada na Jovem Guarda no final dos anos 60 e consolidada em palcos do Pará, Manaus e da Europa, Maca é reconhecido pela leveza e complexidade que imprime aos clássicos brasileiros. O intérprete, que já assinou espetáculos em homenagem a Tom Jobim e Vinícius de Moraes, atua como um elo entre a tradição musical e a modernidade, trazendo para a apresentação a experiência acumulada em projetos como o "Bossa Sempre Nova".

“Maca foi e sempre será importante na minha vida musical. Fonte de inspiração. Cantamos juntos há anos e já visitamos vários palcos no Brasil e em Portugal. Nosso repertório se assemelha, nossas vozes se misturam. E em Belém, o show é uma celebração com os amigos amados sempre presentes. Uma festa!”, pontua a cantora.

A base instrumental conta com a direção musical e o piano de Tynnoko Costa, acompanhado por Davi Amorim no baixo e violão e Tomás Menezes na bateria. Os arranjos foram elaborados especificamente para a atmosfera do local, buscando valorizar as nuances das vozes e a sonoridade de cada canção. A produção do evento é assinada por Márcia Tupinambá, responsável pela coordenação e logística do show.

Os ingressos para a apresentação têm valor único de R$ 50. Devido à capacidade limitada do espaço e ao caráter exclusivo do evento, a organização recomenda a realização de reservas antecipadas. Informações adicionais e marcação de lugares podem ser consultadas diretamente pelo contato telefônico (91) 98169-2802.

Agende-se

Data: quinta-feira, 26
Hora: 21h
Local: Cervejaria Cabôca - Blvd. Castilhos França, 550, Campina

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Sandra Duailibe

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