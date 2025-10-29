Sandra Duailibe mostra 20 anos de emoção em show em Belém

“Passou tão rápido e é tão bom!”. É assim que a cantora e compositora paraense Sandra Duailibe, 64 anos, se refere aos 20 anos de carreira musical que ela vai comemorar com um show nesta sexta-feira (31), a partir das 19h30, no SESC Isaura Campos, no bairro do Reduto, em Belém. Com um atrativo a mais: a entrada é franca. No palco com Sandra vai estar um time de primeira qualidade: Ziza Padilha (direção musical e violão), Isac Almeida (piano), Vinicius Ribeiro (flauta e sax), Keber Benigno (percussão). Os convidados não menos especiais são: Manoel Cordeiro, Robenare Marques e Vital Lima.

Essa relação forte de Sandra com nomes da música popular paraense tem história. Ela começou a cantar profissionalmente em 2005, pelo fato de a música sempre ter feito parte da vida dessa artista. Aos 5, 6 anos de idade, tinha aulas de musicalização, e a vida seguiu, até que em 2004, Antenor Bogéa, grande amigo de Sandra e diplomata à época, ficou encantado com a voz dela. Antenor insistiu para que ela começasse a cantar e a convidou para gravar um disco que estava produzindo.

Sandra acabou aceitando o convite e gravou com ele em 2004. Ela participou dos shows de lançamento desse trabalho no Brasil e na França. No final dos shows, as pessoas parabenizavam a cantora pela performance no palco.

Após fechar sua agência de turismo, Sandra Duailibe mergulhou de vez no universo da música. Essa maranhense de São Luís, que veio para Belém aos cinco meses de vida e viveu na Cidade das Mangueiras até os 21 anos, quando se formou em Odontologia e foi, então, para Brasília (DF). Mas, sempre está em Belém e interage com todos na cidade - é cidadã paraense desde 2024.

Musicar a vida

Para Sandra, “cantar é uma missão, mas uma missão de amor, de prazer”. “Eu demorei a ser cantora, porque eu queria cantar do jeito que eu canto, na hora que eu quero, o repertório que eu quero. É um ato de amor. Há um provérbio que diz que cantar é orar em dobro, é orar duas vezes. Eu concordo. E o meu repertório brota desse meu entendimento da relação com o amor”, destaca Sandra.

Ela tem nove álbuns gravados, um EP, três singles, todos disponíveis nas plataformas digitais. Sandra já está com um novo álbum quase pronto para ser lançado na virada de 2025 para 2026: “Sandra Duailibe canta Fátima Guedes e Fernanda Fernandes”. “São duas mulheres que eu adoro, são duas grandes cantoras, compositoras, ambas cariocas. Vou homenageá-las”, ressalta.

Para o show “Sandra Duailibe - 20 anos de música”, a cantora teve o desafio de fazer um apanhado de momentos marcantes de sua carreira, o que envolve shows em homenagem a Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Menescal, Nonato Buzar e Clodo Ferreira.

Músicas que não poderiam ficar de fora desse show são “Epitáfio”, do titã Sérgio Britto; “Vestir Azul”, de Nonato Buzar; “Resposta ao Tempo”, imortalizada com Nana Caymmi; “Prece à Samaúma”, de Lucina e Joãozinho Gomes e outros. Esta canção vai estar em um videoclipe sendo veiculado pela TV Liberal nesta sexta (31), com direção musical de Manoel Cordeiro, ele que vai se apresentar, inclusive, com Sandra no palco do Teatro do Sesc.

Além de compositores de outros estados, o repertório de Sandra reúne muito da produção musical dos paraenses Billy Blanco, Nilson Chaves, Paulo André Barata, Marco Duailibe, Paulinho Moura, Marcelo Sirotheau e outros. Muito bem acompanhada musicalmente ao longo de 20 anos, Sandra Duailibe leva ao público toda a emoção do momento que vive no show desta sexta (31). Melhor para a música brasileira.

Serviço:

Show ‘Sandra Duailibe - 20 anos de música’

Em 31 de outubro de 2025

19h30

No SESC Teatro Casa Isaura Campos,

na trav. Quintino Bocaiúva, 569, bairro do Reduto,

em Belém (PA)









