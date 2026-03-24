ZZ Top anuncia três shows no Brasil depois de mais de 15 anos

Mais de 15 anos depois de sua última e única passagem pelo Brasil, o ZZ Top anunciou três shows no País previstos para novembro. A última visita foi em 2010, quando tocaram duas vezes na extinta casa paulistana Via Funchal.

Formado por Billy F. Gibbons, Frank Beard e Elwood Francis, o grupo se apresenta no dia 18/11, em Porto Alegre, na KTO Arena; no dia 20/11, em Curitiba, no Igloo Super Hall; e encerra a passagem em 21/11, em São Paulo, no novo Suhai Music Hall.

Na ativa desde 1969, o ZZ Top foi fundado em Houston, no Texas, e conta desde o início com Gibbons, guitarrista e cantor, e Beard, baterista, na formação. Dusty Hill, falecido em 2021, foi substituído por Elwood Francis no baixo.

La Grange, Legs e Sharp Dressed Man são alguns dos principais sucessos do trio norte-americano. O último disco de estúdio da banda é La Futura, de 2012.

Serviço - ZZ Top em São Paulo

Quando: 21 de novembro de 2026 (sábado) Onde: Suhai Music Hall (Av. das Nações Unidas, 2254 - Jurubatuba/São Paulo) Horário: portões às 19h e show às 21h Ingressos: R$ 295 a R$ 1.685, de acordo com o setor, lote e modalidade Vendas: uhuu.com Pré-venda artista: de quarta-feira (25/3), às 10h, até quinta-feira (26/3), às 22h Venda geral: a partir das 10h de sexta-feira (27/3)