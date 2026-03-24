Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

ZZ Top anuncia três shows no Brasil depois de mais de 15 anos

A última visita foi em 2010, quando tocaram duas vezes na extinta casa paulistana Via Funchal

Estadão Conteúdo
fonte

ZZ Top (Instagram @zztop)

Mais de 15 anos depois de sua última e única passagem pelo Brasil, o ZZ Top anunciou três shows no País previstos para novembro. A última visita foi em 2010, quando tocaram duas vezes na extinta casa paulistana Via Funchal.

Formado por Billy F. Gibbons, Frank Beard e Elwood Francis, o grupo se apresenta no dia 18/11, em Porto Alegre, na KTO Arena; no dia 20/11, em Curitiba, no Igloo Super Hall; e encerra a passagem em 21/11, em São Paulo, no novo Suhai Music Hall.

Na ativa desde 1969, o ZZ Top foi fundado em Houston, no Texas, e conta desde o início com Gibbons, guitarrista e cantor, e Beard, baterista, na formação. Dusty Hill, falecido em 2021, foi substituído por Elwood Francis no baixo.

La Grange, Legs e Sharp Dressed Man são alguns dos principais sucessos do trio norte-americano. O último disco de estúdio da banda é La Futura, de 2012.

Serviço - ZZ Top em São Paulo

Quando: 21 de novembro de 2026 (sábado) Onde: Suhai Music Hall (Av. das Nações Unidas, 2254 - Jurubatuba/São Paulo) Horário: portões às 19h e show às 21h Ingressos: R$ 295 a R$ 1.685, de acordo com o setor, lote e modalidade Vendas: uhuu.com Pré-venda artista: de quarta-feira (25/3), às 10h, até quinta-feira (26/3), às 22h Venda geral: a partir das 10h de sexta-feira (27/3)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

ZZ Top

shows

Brasil
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Margarida Schivasappa celebra 39 anos com show em homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho

Show reúne Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens no palco

24.03.26 18h01

DINÂMICA DA SEMANA

Semana turbo no BBB 26: programa terá três eliminações em poucos dias; entenda

Programação especial começa nesta quarta-feira (25)

24.03.26 15h32

APELO

Anitta relata desespero nas redes após irmão ficar 'preso' em Paris

O irmão da cantora teve sua jaqueta com passaporte furtada e não consegue sair do aeroporto

24.03.26 14h24

MÚSICA

Estela Ceregatti e a paraense Márcia Kambeba lançam videoclipe em manifesto à resistência das mulher

O lançamento ocorre no dia 27 de março no YouTube e reúne uma equipe majoritariamente feminina para reafirmar a voz das mulheres indígenas

24.03.26 12h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

DESPEDIDA

Veja detalhes do velório e da despedida do ator Gerson Brenner

O velório será realizado nesta quarta-feira 25, das 9h às 12h

24.03.26 11h38

HIGIENE

Famosos 'fedorentos': confira 12 celebridades que não tomam banho

Lista reúne celebridades internacionais que já revelaram evitar banhos frequentes e levanta debate sobre higiene e saúde

23.03.26 18h10

luto

Morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos

Artista ficou conhecido por novelas como Rainha da Sucata e convivia com sequelas de atentado sofrido em 1998

23.03.26 22h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda