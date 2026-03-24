Seal anuncia shows no Rio e em São Paulo em 2026; veja datas e como comprar ingresso

Seal anuncia dois shows no Brasil. Com ambas as performances programadas para novembro, o cantor retorna ao País após sete anos.

No dia 26, o Qualistage, no Rio de Janeiro, recebe a primeira data em solo nacional. Em 28 de novembro, o cantor se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque.

Pré-venda de ingressos para show do Seal

Haverá duas pré-vendas para os usuários do Banco Itaú.

Para Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité, a pré-venda se inicia às 10h de quarta, 25, e será feita apenas online. Na quinta, 26, também às 10h e online, será aberta a pré-venda para Clientes Itaú.

A venda geral de ingressos começa na sexta-feira, 27, às 12h, online, e às 13h, nas bilheterias.

Todas as entradas estarão disponíveis no site da Eventim.

Nessa nova vinda do cantor, os fãs serão contemplados com uma turnê que celebra os 30 anos dos álbuns Seal I e Seal II. A abertura ficará a cargo de Seu Jorge.

Show do Seal no Rio de Janeiro

Data: 26/11/2026 Horário: Horário a ser informado perto do show Abertura dos Portões: 16h Local: Qualistage Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-004 Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preço dos ingressos

Pista: R$296 (meia) | R$506 (cliente Itaú) | R$595 (inteira) Poltronas: R$196 (meia) | R$336 (cliente Itaú) | R$395 (inteira) Poltronas: A R$248 (meia) | R$421 (cliente Itaú) | R$495 (inteira) Pista Premium Itaú Personnalité: R$498 (meia) | R$846 (cliente Itaú) | R$995 (inteira) Camarote A: R$648 (meia) | R$1,1 mil (cliente Itaú) | R$1,3 mil (inteira) Camarote B: R$548 (meia) | R$932 (cliente Itaú) | R$1,1 mil (inteira) Camarote C: R$548 (meia) | R$931 (cliente Itaú) | R$1, 1 mil (inteira) Pacote VIP Super Fã: R$255 (cliente Itaú) | R$300 (preço único) É necessário ter comprado ingresso de qualquer setor para adquirir o PACOTE VIP, que inclui:

Laminate "Vip Access", Poster Exclusivo (embalagem impermeável), Ecobag e Protetor auricular Bilheteria:

Estádio Nilton Santos - Engenhão (Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de DentroFuncionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas). Sujeito a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro

Show do Seal em São Paulo

Data: 28/11/2026 Horário: Horário a ser informado perto do show Abertura dos Portões: 16h Local: Allianz Parque Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200 Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preço dos ingressos

Cadeira Superior: R$173 (meia) | R$292 (cliente Itaú) | R$345 (inteira) Cadeira Inferior Sul: R$228 (meia) | R$387 (cliente Itaú) | R$455 (inteira) Cadeira Silver: R$228 (meia) | R$387 (cliente Itaú) | R$455 (inteira) Cadeira Inferior Leste: R$298 (meia) | R$506 (cliente Itaú) | R$595 (inteira) Cadeira Inferior Oeste: R$298 (meia) | R$506 (cliente Itaú) | R$595 (inteira) Cadeira Gold: R$348 (meia) | R$591 (cliente Itaú) | R$695 (inteira) Cadeira Platinum: R$448 (meia) | R$761 (cliente Itaú) | R$895 (inteira) Cadeira Diamond: R$548 (meia) | R$931 (cliente Itaú) | R$1, 1 mil (inteira) Hot Seat Leste: R$548 (meia) | R$931 (cliente Itaú) | R$1, 1 mil (inteira) Hot Seat Oeste: R$548 (meia) | R$931 (cliente Itaú) | R$1, 1 mil (inteira) Cadeira VIP Itaú Personnalité: R$898 (meia) | R$1, 5 mil (cliente Itaú) | R$1, 8 mil(inteira) Pacote VIP Super Fã Itaú: R$255 (cliente Itaú) | R$300,00 (preço único)

É necessário ter comprado ingresso de qualquer setor para adquirir o PACOTE VIP, que inclui:

Laminate "Vip Access", Poster Exclusivo (embalagem impermeável), Ecobag e Protetor auricular Bilheteria:

Alianz Parque - Bilheteria B (Apenas na Abertura da Venda Geral). Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - São Paulo/SP. Funcionamento: Das 17h às 19h. Taxa ADM cobrada em todos os canais de venda. Sujeito a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro

Alianz Parque - Bilheteria A (demais dias). Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP. Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas. Taxa ADM cobrada em todos os canais de venda. Sujeito a taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro