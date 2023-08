Ryan SP convida MC Poze do Rodo para estreia de EP; veja

MCs Ryan SP, Daniel e Poze do Rodo prometem para o lançamento de “Hoje Tem Baile”, somado a muita música e diversão. O single, que está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube, é o primeiro lançamento do novo EP de Ryan “Um Toque de Malandragem”, cuja estreia na íntegra está prevista para a segunda quinzena de agosto.

VEJA MAIS

Gravada durante a turnê do MC Ryan nos Estados Unidos e alguns takes no estado do Rio de Janeiro, a canção foi composta por seus intérpretes, que estão no hall dos maiores hitmakers da atualidade, e se destacam em sucessos como “Casei com a Putaria” (+380 mi streams), , “Felina” (+315 mi de streams), “Sereia” (+246 mi plays), , dentre diversos outros.

Produzido por Vitor Tavares, “Hoje Tem Baile” é apenas a primeira de uma série de faixas que MC Ryan SP vai compartilhar com seu público em breve, no mês de agosto. A faixa abre caminho para as suas sucessoras e já revela todo talento do funkeiro que, em seu novo trabalho, explora recursos do funk e do trap para compor um álbum que promete ser memorável. Anteriormente, o artista já havia trabalhado com os estilos, como em“Namora Aí” (+160 mi plays em áudio e vídeo), “Poesia Acústica #11” (+ 322 mi de streams) e a recém lançada “Poesia Acústica #14”.