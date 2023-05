MC Ryan SP fala sobre momentos em UTI na Bélgica: 'Pesadelo mesmo'

O dono do hit "Tubarão Te Amo", MC Ryan SP, precisou ser internado na Bélgica e contou a experiência ruim que teve no exterior. Durante a internação, ele foi diagnosticado com pneumotórax, doença que pode causar um colapso dos pulmões, e precisou fazer um tratamento.

O cantor esteve no país para se apresentar, no dia 30 de abril, e passou pela experiência que ele chamou de "pesadelo". “Pesadelo mesmo. Pensa: você sai da sua casa pra fazer um show, pra trazer alegria pros seus fãs e, do nada, tem que ficar num lugar porque você tá doente. É bem louco”, disse ele.

Segundo a entrevista que o funkeiro deu à coluna Splash do portal UOL, ele já estava com sintomas antes da internação, mas decidiu se apresentar para não decepcionar os fãs. “Eu tava um pouco cansado um dia antes. Cansado, com tosse, muito mal mesmo. Tossindo muito e doendo muito. No dia do show é que foi punk mesmo, comecei a sentir muita falta de ar, mané. E quando eu respirava, doía muito. Aí fui pro médico, na hora ele já quis me colocar na UTI”, relatou.

MC Ryan SP ainda continua na Bélgica e só poderá retornar ao Brasil quando completar um mês da internação. “Só quando o médico falar que eu tô 100% mesmo, sem nenhum indício de pneumotórax, sem nada que possa deixar o meu pulmão em algum estado crítico. Eu vou dar uma segurada por enquanto, mas os bailes vão continuar do mesmo jeito, porque eu tenho meu busão, né? Vou de busão, faço de ônibus”, disse MC Ryan SP.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura, Abílio Dantas)