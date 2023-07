Renata del Pinho e Pedrinho Callado se apresentam neste sábado, em Mosqueiro

Os cantores Renata del Pinho e Pedrinho Callado fazem um show hoje à noite, 08, a partir das 21h, no Boteco do Camarão. A dupla, que vem encantando as noites de Belém e os festivais de música em todo o Pará, agora cantam à beira da praia, para os veranistas.

"Pedrinho e eu somos parceiros há anos. Já vencemos festivais aqui em Belém, no interior do estado, e fomos parceiros em várias composições. Ano passado, por exemplo, nós fomos os compositores da música 'Pra ter ver de novo minha Mãe', que foi tema do Círio de Nazaré na TV Liberal", conta Renata.

VEJA MAIS

No entanto, apesar de tantos trabalhos, os dois cantores nunca tinham feito um show juntos. E foi aí que surgiu uma série de shows que a dupla fez em vários locais da cidade.

"Nós decidimos que era a hora de encarar um palco juntos. Cantando músicas nossas, músicas de outros artistas paraenses e, também, clássicos da MPB e até internacionais. Assim nasceu o show 'As mais belas canções de amor'. E tem sido muito gostoso dividir o palco com esse gênio da música paraense. Me sinto honrada enquanto pessoa e enquanto artista", afirma Renata de forma entusiasmada.

Dessa vez, em Mosqueiro, Renata e Pedrinho prometem ir um pouco além das canções românticas. Por isso, o público deve se animar com canções para todos os gostos e em todos os ritmos.

"Eu e a Renata vamos apresentar uma adaptação do nosso show. Algo que pensamos com muito carinho e levando em conta que em pleno mês de julho, a animação precisa ser regra. Por isso, vamos cantar clássicos da MPB, mas incluindo também ritmos brasileiros com cadência mais animada. É perfeitamente possível falar de amor, de liberdade e de empoderamento com músicas mais agitadas. Por isso, a diversão vai ser tanto do público, quanto nossa", ressalta Pedrinho Callado.

O local escolhido é uma alternativa que muitos paraenses encontram para curtir o verão local. Mosqueiro é o caminho de muitas famílias durante o mês de julho, que também contempla as férias escolares.

Agende-se

Renata del Pinho e Pedrinho Callado cantam em Mosqueiro

Dia: hoje, 08

Horário: 21h

Local: Boteco do Camarão, em Mosqueiro