Rebeca Lindsay fala do 'Amor Sem Limites' em novo trabalho

A cantora Rebeca Lindsay fecha o ano com o lançamento de “Amor Sem Limites”. Hoje, 23, a música e o videoclipe estarão disponíveis nas plataformas de música e no seu canal do Youtube, a partir das 18h.

Para quem sempre cantou a sofrência e os amores perdidos, Rebeca Lindsay canta agora o amor alcançável. Ela já passou pelo forró e por algumas bandas, mas o que o público gosta mesmo é de ouvir Rebeca mandando as marcantes.

Sempre investindo em audiovisual, o videoclipe de “Amor Sem Limites” terá um elenco estrelado: Leona Vingativa, Tarso Brant, Rayana Corrêa, Arthur Góes, Andrey Castelo, Renan Carmo, Érica Queiroz e João Takahashi.

“A música fala de um amor que cura, que te tira ali daquela daquele pensamento de que se só se ama uma vez e de que não é possível amar mais. Fala sobre o amor que não tem limite, principalmente quando você encontra alguém que cura aquilo que te machucou. Um amor que te leva muito além. ‘Desde o primeiro momento que você chegou, fez o meu coração sorrir novamente, logo eu que não pensei que pudesse me apaixonar de novo, então fala sobre isso sobre esse amor que cura esse amor que liberta’. Então o público pode esperar mais uma marcante para atacar o coração”, antecipa Rebeca.

Os influenciadores que gravaram o videoclipe mostram uma diversidade encontrada no amor. “O ‘Amor sem limites’, que é muito inovador, porque eu venho trazendo participações muito importantes, coloquei vários gêneros: temos aí casal trans, gay, lésbico. O clipe está muito legal, foi um clima muito bacana nos bastidores, de amor purinho”, destaca.

A voz marcante de Rebeca Lindsay vem muito das suas referências musicais, de uma carreira iniciada aos 12 anos. Impossível ouvir uma canção interpretada por ela e não identificá-la logo nas primeiras palavras. “Acho que isso vem da minha origem musical, eu escutava muito música americana, soul, Michael Jackson, Elton John, pessoas com vozes bem marcantes, aí eu acho que eu acabei criando essa identidade dessa voz mais pesada, mais para o grave e horas muito agudo. Fico feliz de saber que as pessoas identificam o meu trabalho e quando escutam uma música falam: ‘pô é da Rebeca, é a voz da Rebeca’. Isso é bem legal porque mostra que a gente tem uma identidade própria, tem uma personalidade no nosso trabalho e me bastante feliz”, disse.

O público da Rebeca Lindsay vem da construção de uma carreira como vocalista da Banda AR15, aos 15 anos. Ao deixar o grupo, ela iniciou uma caminhada solo e os fãs não a abandonaram. Sempre cantando a música paraense, ela entrega trabalhos que abrangem diversos públicos. “O grande barato disso tudo que é muito legal é que o tecnomelody ele era visto e ele era tido como um ritmo totalmente periférico. Nós sabemos o quanto o tecnomelody e o tecnobrega são ritmos da massa, que atrai grandes públicos. Não só eu, como outros artistas, começamos a entender que esse ritmo precisava do devido investimento visual e musical para que a gente pudesse abrir mais espaços, tanto que hoje nós conseguimos ir pros Estados Unidos com a nossa música, para a Europa”, diz.

Sempre presente nas redes sociais, com mais de 166 mil seguidores só no Instagram, a cantora confessa que é ela que interage com os seus seguidores, mesmo que muitas pessoas desconfiem disso. Rebeca também conta, que é esse amor do público que a mantém até hoje no cenário musical.

“É um negócio assim incrível, já cheguei a pensar várias vezes em parar de cantar. Às vezes penso: ‘sou mãe de três meninos, a música é algo que nem sempre deixa a gente cuidar do lado pessoal como a gente deveria’. Então às vezes eu cheguei a pensar por diversas vezes que estava em falta com os meus filhos, pela falta de tempo, de estar presente em datas especiais. Tiveram Natal, aniversário, em que não estive presente porque tem os shows e contrato, por esses motivos cheguei a pensar em parar várias vezes. Aí vem essa parte muito importante, que é o público”, conta.

“Quando eu me afasto um pouco da música e entro mais para o meu lado pessoal, mais íntimo, sinto muito a falta desse abraço, desse afago do público, porque eles não param, eles estão sempre ali: ‘quando vai lançar alguma coisa?’, ‘Rebeca, cadê você?’, ‘Cadê o videoclipe?’, ‘Rebeca, e o DVD?’. Isso mostra que a gente não está forçando uma barra, me mostra que estou no caminho certo, porque a gente realmente consegue ver essas conquistas de pessoas reais, que de fato tocamos muitos corações com o nosso trabalho, muitas vidas, pessoas que se identificam com a nossa música, com a nossa forma de cantar. Então, não fico afastada por muito tempo, sempre ali de alguma forma me doando, por esse carinho que eu recebo tento fazer de tudo para não perder esse contato maior com o público”, finaliza Rebeca Lindsay.