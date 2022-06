“Égua do Chef”: Rebeca Lindsay prepara receita especial de frango empanado

Natural da cidade de Fortaleza e moradora de Belém do Pará há 15 anos, a cantora Rebeca Lindsay, de 31 anos, é amante do brega e do melody. A artista fez parte da banda paraense AR-15 até o ano de 2013 e, em seguida, decidiu seguir carreira solo. Em 2019, Rebeca ganhou destaque nacional ao participar do programa The Voice Brasil.

Porém, a música não é o único talento da artista. No "Égua do Chef!" deste ano, a cantora mostrou que também tem talento na cozinha ao preparar um frango empanado americano, um dos seus pratos favoritos.

Receita de frango empanado americano é super prática e saborosa (André Oliveira/ O Liberal)

“Eu escolhi essa receita de frango empanado americano porque eu gosto muito. É o prato que me salva quando eu viajo para outros estados e países, principalmente onde a cultura e a culinária são diferentes”, explica Rebeca Lindsay.

A cantora relembra que a paixão por cozinhar começou ainda na adolescência. “A minha mãe saía para trabalhar bem cedo e eu ficava com os meus irmãos em casa. Então, ela ensinou a gente a cozinhar e fazer outros tipos de tarefas dentro de casa. No meio de três homens, que eram os meus irmãos, quem cozinhava era eu”, comenta.

Para Rebeca, o “Égua do Chef!” foi uma experiência incrível e serviu para ela mostrar a sua boa relação com a culinária.

“Foi muito legal e descontraído, principalmente por cozinhar em um ambiente diferente do que estamos acostumados. Foi um desafio, principalmente por causa das câmeras, e eu espero ser convidada mais vezes”, enfatiza.

Confira a receita completa de frango empanado: