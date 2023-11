Rapper latino Myke Towers encerra 2023 com novo álbum: ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’

O rapper porto-riquenho Myke Towers encerra 2023 com o lançamento de seu mais novo álbum: “LVEU: Vive La Tuya… No La Mía”. Com 23 músicas, o projeto conta com 22 faixas inéditas e o grande hit “LALA” - que ultrapassou a música “Envolver”, de Anitta, e se tornou a música latina mais ouvida no Spotify Global em julho deste ano. Myke colaborou com Anitta e Cardi B em “Me Gusta”.

VEJA MAIS

Myke Towers tem 29 anos e é considerado um dos colaboradores mais cobiçados na música latino-americana. No álbum “Easy Money Baby”, lançado em 2020, Myke ganhou três discos de platina. Além disso, a obra também chegou no Top 3, em terceiro lugar, da parada de álbuns latinos da Billboard e na parada Top 200, entre os 50 primeiro lugares, de todos os gêneros.

Em março deste ano, o “LA VIDA ES UNA” foi lançado. O mais recente álbum é uma continuação deste projeto, no qual Myke se consolida como um dos compositores mais famosos e uma das maiores potências do rap e do reggaeton.

A música “LA FALDA”, presente em “LVEU: Vive La Tuya… No La Mía” (2023), é dedicada por Myke às mulheres que dançam até o chão vestindo minissaias, sem se importarem com a opinião alheia. O álbum é marcado pela presença do reggaeton.

As influências tropicais da infância de Myke o levaram a compor “LA CAPI” e “LA RONDA”. Enquanto a primeira é um merengue romântico, em que o rapper declara que deixaria passar a fama (pela qual é apaixonado) para estar com a pessoa amada, a segunda traz no refrão a declaração “eu danço no ritmo que me colocarem, mas não se envolva com conversa fiada ou com palavras tolas”, com mistura de ritmos cubanos.

VEJA MAIS

Em setembro, Myke começou a “La Vida Es Una Tour”. A turnê encerrou no último domingo (26) e passou por três cidades no México, além de 21 shows nos Estados Unidos (EUA). Várias apresentações do rapper estiveram os ingressos esgoados, como em Chicago, Nova York, Los Angeles e Boston - grandes cidades dos EUA.

Confira a lista de músicas de “LVEU: Vive La Tuya… No La Mía”

OBVIO LA FALDA COSMETICOS CARTERA & TACOS OTRO ROUND RITUAL EMRATA ESENCIA LA CAPI TE CONOZCO RDC ESA NENA NOVATO PELIGRO FIVE GUYS DEDICANDOME AMOR DISCO SUBTERRANEA HOROSCOPO EN EL CARRO LALA ALOHA LA RONDA

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)