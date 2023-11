Rapper amazônida Sumano lança single 'Craque', música do seu primeiro disco

O rapper paraense Sumano lançou no último dia 27 de outubro o single "Craque", com a participação do amazonense Kurt Sutil. A música faz parte do primeiro disco de trabalho do artista, intitulado "NORTES", que terá 10 faixas. A música já está disponível em videoclipe no Youtube.

Euller de Oliveira Santos, mais conhecido como o rapper Sumano, tem 28 anos e também é professora. Sobre a música "Craque" e o que a sua letra vem comunicar ao público, ele diz que o futebol é muito similar no Brasil e em outros lugares do mundo e as periferias estão cheias de olheiros, assim como a polícia também olha para ela. "Nesse mesmo espaço 'cê' tem a procura de um 'craque', e do 'crack', que tem a mesma pronúncia. Vejo nessa ambiguidade a imprescindibilidade de refletir em um outro campo, o campo da arte, da música onde também tento me projetar como um craque dentre outros artistas como eu", disse.

"O craque do futebol que mora na periferia tá sem espaço, oportunidade para progredir da mesma forma que nos sentimos fazendo música nas periferias do Norte brasileiro. Mas o que mais nos assemelha é o olhar não só da polícia, mas toda uma sociedade construída sobre os pilares do racismo, da escravidão", completou.

A música tem a participação do artista amazonense Kurt Sutil, e Sumano destacou a parceria e declarou que conheceu o trabalho do colega por meio da música “ouro do sol” do Victor Xamã, que também é produtor do disco. "Desde então eu passei a acompanhar e vi muitas coisas em comuns entre nós. Somei isso ao fato de que essa estética musical, o drill, é uma das especialidades do Kurt, é um prazer ouvi-lo e foi uma honra compor com ele", explicou.

A música "Craque" faz parte do seu primeiro disco, “NORTES” e e ele antecipa que as faixas que virão falam sobre temas que lhes são caros. "Falo sobre minhas perspectivas de vida, principalmente na arte, mas as músicas trazem bastante sentimento, de ancestralidade, de família e amigos, de amores e desafio", contou.

Para Sumano a música se tornou ainda mais especial porque ele gravou em sua comunidade, a Vila Menino Deus do Anapu, no Pará. “Craque foi o primeiro trabalho que eu tive a honra de trabalhar na minha comunidade, eu compus na Vila Menino Deus do Anapu e fizemos questão de gravar o clipe nela, tendo como atores pessoas que nasceram e vivem nela, inclusive o meu amigo que sonha em jogar futebol profissionalmente, mas esbarra na realidade do craque da periferia que falei anteriormente, como protagonista”, esclareceu.

"Os jovens em posição de detidos que aparecem nas cenas do campo da comunidade é na verdade a forma que a sociedade nos enxerga, e o jovem dando seu melhor nos treinos, lutando pelos seus objetivos, é como realmente somos. Esse treino é feito com obstáculos e os nossos obstáculos estão na forma que olham para nós, pretos, perifericos, amazônicas”, finalizou.

Confira o clipe: