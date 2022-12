Selo Psica Gang promoveu talentos paraenses no segundo semestre de 2022

O selo Psica Gang, inaugurado no segundo semestre de 2022, deu um impulso à produção cultural do Pará. O selo, que se trata de um braço da Psica Produções, movimento de artistas periféricos que produz eventos, como o Festival Psica, e que busca ultrapassar as barreiras impostas pela falta de investimento na cena independente amazônica. Por meio da parceria fechada com a Warner Music Brasil, a Psica Gang promoveu cerca de dez lançamentos, a maioria com videoclipe, de artistas das periferias do Pará, com destaque para os interiores.

VEJA MAIS

A série “Para Abrir os Caminhos” foi lançado em agosto e inaugurou a parceria com a Warner Music. A multinacional passou a impulsionar os artistas nas plataformas de música, a exemplo do Spotify e Deezer. Com a influência de uma gravadora multinacional, os artistas possuem mais probabilidades de surgir em playlists dos aplicativos, aumentando, assim, o seu alcance. Foi o caso da Layse, cantora nascida em Breves, na Ilha do Marajó, que lançou “Love Lomas” em outubro, uma música marcada pela influência da música brega, do arrocha e de ritmos latinos, com foco na exaltação da força feminina. Ela comemora os bons números obtidos.

“Esse lançamento passou a integrar playlists nacionais e obteve números impressionantes em cidades como Recife, por exemplo, onde a reprodução chegou a se igualar com Belém em alguns momentos. Isso mostra o resultado dessa parceria, que é a nossa música, das periferias paraenses, se conectando com outras grandes cidades através das playlists. Ainda mais considerando todo o preconceito que o nosso brega sofre por ser uma música escutada na periferia. É uma forma da nossa música ser respeitada e não mais ser vista como algo ‘regional’ e ‘folclórico’”, diz a cantora reconhecida como um dos grandes nomes da noite da capital paraense.

Ouça "Love Lomas", por Layse

Do nordeste do Pará, nascido em Abaetetuba e criado no interior de Igarapé-Miri, o rapper Sumano prepara o lançamento de seu próximo álbum para o início de 2023. Em dezembro, lançou a primeira música do novo trabalho, “Tudo Que Eu Posso”, que fecha a lista de lançamentos da Psica Gang em 2022. Para o artista, a questão geográfica ainda é um dos principais desafios enfrentados na carreira, já que muitos contratantes enxergam dificuldades na logística, mas já vislumbrou novas possibilidades através da parceria Psica e Warner.

“Foi um ano produtivo. O selo Psica Gang, em parceria com a Warner, aumentou o alcance da minha música e contribuiu para que eu pudesse marcar presença em alguns festivais como o Psica no Dia da Amazônia. Isso me traz mais expectativas para o lançamento do meu álbum no início do ano e o fortalecimento das parcerias tende a potencializar esse trabalho, a exemplo do que aconteceu com o primeiro single”, conta.

Ouça "Tudo Que Eu Posso", por Sumano

Para Jeft Dias, diretor da Psica Produções e da Psica Gang, o balanço da parceria é positivo: “A nossa intenção sempre foi dar protagonismo e dar visibilidade para os artistas que nunca tiveram isso, artistas pretos, artistas de periferia, e a gente sabia que, com espaço, eles iam conseguir agradar o público. O resultado dessa parceria é os artistas aumentando os números a cada lançamento e o pessoal da Warner também está muito satisfeito. De modo geral, esse segundo semestre de 2022, nosso primeiro semestre de trabalho conjunto, foi meio que um um um teste, um piloto, de como a coisa toda ia se arrumar e acabou que foi por um caminho muito satisfatório para todos. Com certeza, em 2023 vai ser muito melhor”.

“A gente está já buscando outras formas de estreitar mais esses laços, como fechando parceria com a editora da Warner para amplificar mais ainda o alcance dos nossos artistas, como conseguir botar as músicas em filmes e séries, por exemplo. Um representante da Warner esteve no Festival Psica [realizado este mês], inclusive, nós trouxemos ele para conhecer a cena local, o que que está sendo feito aqui e ele ficou maravilhado”, completa Gerson Júnior, diretor da Psica Produções da Psica Gang.

Ouça os demais lançementos da Psica Gang em 2022

“Sem Apego”, Kratos

“Vinguei”, Íra

“Freeverse Sec XXI”, Navi Beatz e Drinc Esc

“Nua (No Ar)”, Daniel ADR

“São Jorge”, Urbano

“Destempo”, Super Shock

“Me Desculpa”, Kratos

“Meu Vulgo”, Íra