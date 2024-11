Qual o valor dos ingressos para os shows do Stray Kids no Brasil? Venda geral abre nesta quarta (27)

A venda geral de ingressos para os shows do grupo de k-pop Stray Kids, no Brasil, abrem nesta quarta (27). A banda está em turnê e vai desembarcar no país pela primeira vez em 2025, para duas apresentações. As entradas começam a ser vendidas às 10h, pela internet, e às 11h nas bilheterias oficiais.

O grupo formado por oito integrantes se apresentará em dois estados brasileiros. No dia 1º de abril, o show será realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já no dia 5 do mesmo mês, os fãs assistirão ao show no MorumBIS, em São Paulo.

Confira os valores:

Rio de Janeiro (sem taxa)

Pista Premium: R$ 920 (inteira) / R$ 460 (meia-entrada);

Pista: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia-entrada);

Cadeira Sul: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia-entrada);

Cadeira Inferior (Leste): R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada);

Cadeira Inferior (Oeste): R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada);

Cadeira Superior (Leste): R$ 440 (inteira) / R$ 220 (meia-entrada);

Cadeira Superior (Oeste A e B): R$ 440 (inteira) / R$ 220 (meia-entrada).

Com pacote "SOUNDCHECK VIP PACKAGE" (PISTA PREMIUM)

Inteira: R$ 920,00 (ingresso) + R$ 1661,00 (serviço) + R$258,10, (taxa) = R$ 2.839,10;

Meia-Entrada: R$ 460,00 (ingresso) + R$ 1661,00 (serviço) + R$ 2,10 (taxa) = R$ 2.333,10.

São Paulo (sem taxa)

Pista Premium: R$ 920 (inteira) / R$ 460 (meia-entrada);

Pista: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia-entrada);

Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) / R$ 360 (meia-entrada);

Cadeira Superior: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada);

Arquibancada: R$ 460 (inteira) / R$ 230 (meia-entrada).

Com pacote "SOUNDCHECK VIP PACKAGE" (PISTA PREMIUM)

Inteira: R$ 920,00 (ingresso) + R$ 1661,00 (serviço) + R$516,20 (taxa) = R$ 3.097,20;

Meia-Entrada: R$ 460,00 (ingresso) + R$ 1661,00 (serviço) + R$424,20 (taxa) = R$ 2.545,20.