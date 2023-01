Panic! At The Disco: Vocalista Brandon Urie anuncia o fim do grupo

Na manhã desta sexta (24), a banda Panic! At The Disco anunciou o seu fim. O anúncio feito pelo vocalista Brendon Urie diz que finalizará as atividades após cumprir a turnê europeia nos dois próximos meses. O comunicado foi feito pelo Instagram.

“Crescendo em [Las] Vegas [EUA], eu nunca poderia imaginar onde esta vida me levaria. Tantos lugares em todo o mundo e todos os amigos que fizemos ao longo do caminho”, escreveu o cantor.

VEJA MAIS

Prestes a se tornar pai, Urie diz que a chegada da filha foi um dos motivos para terminar com o “grupo” - que seguia sendo um ato solo para Brendon desde 2015. “Vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar meu foco e energia na minha família e, com isso, o Panic! At The Disco não existirá mais.”

Com últimos shows para fevereiro e março de 2023 pela Europa, Brandon diz estar animado para as últimas vezes no palco. “Estou ansioso para ver todos na Europa e no Reino Unido para uma última corrida juntos.”

A banda pop-rock foi formada inicialmente, em 2004, na cidade de Las Vegas, pelo vocalista Brendon Urie, o baixista Jon Walker, o guitarrista Ryan Ross e o baterista Spencer Smith. Devido a desentendimentos entre os integrantes, Brendon era, até então, o único que continuava como membro oficial.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)