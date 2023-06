Pai de Melody acusa Ana Castela de não dar crédito por sucesso para a filha: 'Não presta'

O pai e empresário de Melody, MC Belinho, revelou mágoa de Ana Castela e sua equipe por não darem crédito para o sucesso da sertaneja para a parceria com a filha. As duas cantaram juntas em "Pipoco" junto com o DJ Chris no Beat. A música foi o primeiro estouro com o nome de Ana Castela há um ano. As declarações foram feitas em participação no Chupim Metropolitana, da rádio Metropolitana.

Para MC Belinho, ninguém tinha ouvido falar de Ana Castela antes da parceria que levou a 227 milhões de visualizações do clipe no YouTube. MC Belinho que acompanha e gerencia a carreira das filhas declarou ter ficado sentido com a falta de reconhecimento que devia ter sido dada para Melody.

"A gente ficou mega chateado porque assim, antes da Ana Castela gravar com a Melody, ninguém nunca tinha ouvido falar. Essa é a realidade. Eu nunca tinha ouvido falar e todo mundo que encontro na rua nunca tinha ouvido falar. As pessoas falando 'quem é aquela'. Depois que ela gravou, a família dela inteira veio falar que já ia estourar sem a Melody", afirmou o pai da cantora adolescente.

"Da onde, gente? Que ninguém nunca tinha ouvido falar de Ana Castela. E assim não deram o crédito que era para dar", completou MC Belinho.

Belinho até elogia Ana Castela, porém ataca a equipe da cantora. "Não tirando o mérito dela, ela é mega talentosa, uma menina linda. Ela tem uma luz própria, a gente sabe porque conheceu ela de perto. Ela como pessoa é excepcional. Não sei se é a equipe por trás dela que não presta, mas a gente ficou chateado mesmo pelo fato da falta de reconhecimento", disse.

O empresário acredita que sem Melody o sucesso da música seria diferente. MC Belinho até chega a supor que sem Melody a música não iria estourar.

"Falar que ela ia estourar de qualquer jeito… A gente super vestiu a camisa, a gente divulgou com tudo que tinha, com nossas forças, e naquela época a gente batia muito porque os stories da Melody estavam batendo 3 milhões. A gente aproveitou tudo aquilo para poder fazer a música virar e a galera vir falar que mesmo sem a Melody a música ia estourar. Eu não acho que seria bem assim", enfatizou.

Para ele, não é arrogância fazer essas suposições, pois está baseado em fatos da realidade. "Mas falar que desmerecer que a música com a Melody ou sem a Melody ia estourar, pelo amor de Deus. Sem ser arrogante, alguém já tinha ouvido falar em Ana Castela antes da Melody? A realidade é essa, que estourou principalmente por causa da Melody", completa.