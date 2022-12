MC Melody acumula mansão e carros importados; veja quanto é a fortuna mensal da funkeira de 15 anos

Não é de agora que a carreira de MC Melody ganha às redes sociais. Dessa vez, são às fortunas que a cantora de 15 anos vêm acumulando que entraram nos holofotes. Entre eles, mansão e veículos importados luxuosos, com a Lamborghini cor de rosa. Segundo o site Notícias da TV, Malody tem um rendimento mensal de R$ 500 mil.

Só a mansão tem dois mil metros quadrados. Mesmo sem ter idade para dirigir, a loira têm quatro carros luxuosos na garagem. A pesar da pouca idade, a artista é ambiciosa e pretende ser a maior do mundo. A adolescente iniciou a carreira com ajuda do pai e é dona de hits que alcançou o primeiro lugar nas plataformas de streams.

Contradições musicais

Nos bastidores da fama de MC Malody o que se fala é a polêmica de direitos autorais. Na grande parte dos hits produzidos, os remakes iniciaram sem autorização, a exemplo de "Fake amor", remix brega funk de 'Faking Love' de Anitta. Outro hit, já autorizado é "Assalto perigoso", feat. Ariana Grande.