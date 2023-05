Mc Melody e Naldo Benny divulgam trecho da versão brasileira de hit de Chris Brown; vídeo

Na última quinta-feira (18), Mc Melody e Naldo Benny divulgaram um trecho da versão brasileira da música "Kiss Kiss", do cantor americano Chris Brown. A obra será um dos hits internacionais lançado pelos funkeiros. Pelas redes sociais, os artistas deram uma prévia do que vem por ai. Veja!

O refrão fácil e repetitivo deve ganhar o gosto do público. “Eu te dei love, love, love, e tu não quis, quis, quis, agora tu sofre, baby…”, traz a letra. Naldo também brincou na legenda de divulgação. “Chris Brow do Brasil, Ariana grande do Brasil, Fucking shit é o Naldo que tá ali “. Ainda não foi divulgado o nome da música de parceria, muito menos a data de lançamento.

Melody já havia comentado a gravação de uma parceria internacional. “Gente! Eu tô muito nervosa que hoje eu vou ter uma gravação. Eu tô aqui numa produtora muito, muito grande e eu vou gravar com uma pessoa internacional", declarou na época. “Eu queria chegar no top 1, como outras pessoas aqui do Brasil já chegaram, e eu quero chegar também. E eu acho que é agora, essa é a hora“, completou.

O público chegou a se perguntar da possibilidade de ser com Chris Brown,já que deu pra ouvir um trecho da música.