Oasis no Brasil: Ingressos esgotados? Veja os setores disponíveis, como comprar online e valores

A banda Oasis retorna ao Brasil após 16 anos de separação. Em 2025, os irmãos Liam e Noel Gallagher se apresentam em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio MorumBIS. A banda entrou em hiato em 2009, ano do último show feito no país. Alguns ingressos esgotaram na primeira hora de venda, mas ainda há setores disponíveis. Confira!

Os ingressos estão disponíveis a partir dessa quarta-feira (13), no site oficial do Ticketmaster e na bilheteria física. Os valores variam conforme o setor e o tipo de ingresso escolhido. Há, também, a possibilidade de adquirir pacotes VIP. Confira abaixo.

Valores de ingressos para o show do Oasis no Brasil em 2025

Setores disponíveis para os shows do Oasis no Brasil em 2025 (Reprodução)

Setores

Pista A&B (esgotado para os dois dias)

Inteira: R$ 800,00

Meia-entrada: R$ 400,00

Cadeira Inferior (esgotado para os dois dias)

Inteira: R$ 1.000,00

Meia-entrada: R$ 500,00

Cadeira Superior (esgotado para o dia 23/11)

Inteira: R$ 1.250,00

Meia-entrada: R$ 625,00

Arquibancada (esgotado para os dois dias)

Inteira: R$ 590,00

Meia-entrada: R$ 295,00

Fan Ticket (esgotado para os dois dias)

Inteira: R$ 490,00

Meia-entrada: R$ 245,00

Pacotes Vip

Pacote Premium Standing (Pista A) (esgotado para o dia 22/11)

Incluso: Ingresso + Item exclusivo de merchandising + Pulseira comemorativa

Inteira: R$ 1.758,00

Meia-entrada: R$ 1.278,00

Pacote Premium Seated (Cadeira Superior) (disponível para os dois dias)

Incluso: Ingresso + Item exclusivo de merchandising + Pulseira comemorativa

Inteira: R$ 2.895,60

Meia-entrada: R$ 2.145,60

Pacote Oasis Collectors (Pista A) (esgotado para os dois dias)

Incluso: Ingresso + Acesso antecipado a compras de merchandising + Pacote exclusivo de souvenirs + Litografia exclusiva numerada + Lâmina comemorativa

Inteira: R$ 2.156,40

Meia-entrada: R$ 1.676,40

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)