Oasis anuncia as datas da turnê no Brasil e demais paises da América do Sul nesta terça-feira, 05

O Oasis comunicou que nesta terça-feira (05), vai anunciar as apresentações da sua turnê de retorno na América do Sul, às 11h.

Nas redes sociais, a banda publicou nesta segunda-feira (4) um vídeo com várias mensagens de fãs clamando por shows dos ingleses em países sul-americanos, e também imagens, que confirmam apresentações no Brasil.

“América do Sul quando?”, dizia a mensagem que apresentavem outras interações: “Venham pra América do Sul”, “¡Por favor, vengan a Sudamérica“, “O Brasil te ama!”, “Brazil, please“, “AMERICA LATINAAAAA. ARGENTINA FOR FAVORRRR”.

Além do Brasil, ainda terão shows Chile e Argentina. Datas já foram confirmadas em alguns países da Europa.

Vale lembrar que no X, antigo Twitter, na semana passada, Liam prometeu “uniforme completo” do Brasil em resposta a um fã.

