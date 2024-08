Frenesi em início da venda de ingressos para shows do Oasis derruba sites

Milhões de fãs do Oasis tentaram conseguir neste sábado (31) um ingresso para a turnê da banda britânica no verão boreal de 2025, mas muitos fracassaram por problemas de acesso aos sites de venda, que entraram em colapso.

As vendas para os 17 shows do mítico grupo de rock britânico dos anos 1990, que anunciou na última terça-feira seu retorno aos palcos após 15 anos de distanciamento entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, abriram às 9h no Reino Unido (5h em Brasília), e uma hora antes na Irlanda, em sites como Ticketmaster e Gigs and Tours.

Contudo, muitos fãs relataram que tiveram dificuldade para adquirir os ingressos, com filas enormes para acessar o ambiente de compra nos sites, enquanto outros nem sequer conseguiram abrir as páginas.

"Por favor, tenham paciência, muitas pessoas estão atualmente conectadas ao site para obter um ingresso", informava a página do Gigs and Tours, sem que permitisse o acesso ao ambiente de venda mesmo depois de vários minutos.

Já os sites Gigs in Scotland, SeeTickets e Ticketmaster Ireland mostravam uma mensagem de erro e estavam completamente inacessíveis.

Um porta-voz da Ticketmaster disse que "milhões de fãs estão acessando nosso site, por isso foram colocados em uma fila", mas insistiu em que estava "avançando" e que a página não havia caído.

"Podemos voltar aos velhos tempos em que se fazia fila do lado de fora da loja de discos ou do local dos shows para comprar ingressos, por favor?", escreveu um fã desesperado nas redes sociais.

Efeito Oasis -

Desde o anúncio do retorno do grupo na terça, os fãs vivem um frenesi. Diversos artigos foram publicados com recomendações para tentar adquirir os ingressos.

Na sexta, foi sorteado o acesso à pré-venda, que permitiu a alguns poucos sortudos adquirir entradas para determinadas datas. E dada a loucura, alguns correram para tentar revendê-los por milhares de libras.

"Observe que os ingressos SOMENTE podem ser revendidos pelo valor nominal, através da Ticketmaster e Twickets. Os ingressos vendidos em violação aos termos e condições serão cancelados pelos organizadores", advertiu rapidamente o Oasis nas redes sociais.

O grupo também fez uma nova advertência neste sábado para dissuadir quem tentar revender os ingressos a preços muito superiores.

O frenesi se explica também por fato de que, embora haja "preparativos para levar a turnê Oasis Live '25 para outros continentes em 2025", muitos admiradores duvidam da solidez da trégua entre os irmãos Gallagher.

O grupo se separou em 2009 após uma briga dos irmãos no festival parisiense "Rock en Seine". A reconciliação acontece após "uma realização gradual de que era o momento adequado", explicaram.

A turnê inclui as cidades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin, e acrescentou três datas às 14 previstas inicialmente.

Os ingressos mais acessíveis custam cerca de 75 libras (R$ 556 no câmbio atual) para as apresentações de Londres, Edimburgo e Cardiff, segundo a produtora SJM Concerts.

Em Wembley, haverá entradas de 506,25 libras (R$ 3.759) que darão acesso a uma "noite pré-concerto" e assentos especiais